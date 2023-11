Araceli Torrado y David Nalbandian se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que su exnovia lo denunciara por acoso y hostigamiento. La noticia llegó a todos los medios del país y generó un debate sobre las acciones que tienen las personas en sus vínculos en la intimidad. Así fue como Nazarena Vélez recordó un terrible episodio que vivió con una de sus exparejas.

Fue en LAM, en donde las angelitas se encontraban hablando sobre el extenista y su exnovia: “Hay gente morbosa, a mí me lo hicieron. A mí me filmaron, me pusieron una cámara oculta”, expresó Nazarena, tras escuchar las palabras de Araceli, luego de encontrar una cámara oculta en su cuarto y que compartía con David cuando estaban de novios.

La experiencia de Nazarena Vélez con uno de sus ex

A lo que, Yanina Latorre le consultó quién había sido, y la mamá de Barbie Vélez respondió: “El primer enfermo. No quiero dar nombre. Y lo vi. Me filmó teniendo relaciones sexuales, cuando vi el video casi me infarto. Un día empecé a revisar el departamento y había videos. Te estoy hablando de hace 20 años y había una cámara chiquitita negra al lado de televisor y le puso una cinta negra a la luz roja. Entonces, nunca me di cuenta de que me estaba filmando”, contó

Nazarena Vélez

Luego, Vélez explicó que apenas vio el vídeo, pensó morirse del impacto y la primera reacción fue destrozarle el departamento a su ex: ‘’¿Era un video teniendo sexo con él?, indagó Ángel de Brito, conductor del ciclo.

Nazarena Vélez de joven

“Sí, y de él con otras. Un horror. Lo que menos me importaba era que me estaba cagando. Casi me muero”, develó, horrorizada porque tuvo que vivir con aquella persona. Finalmente, Maite Peñoñori aportó que con ese contenido la podrían extorsionar y Nazarena Vélez manifestó: “Sí, y es horrible”, concluyó.

D.M