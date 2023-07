Nazarena Vélez se mostró empática con Jorge Rial en medio de toda la guerra que hay con su hija More Rial. En LAM, las angelitas debatían el estado actual de la familia Rial y la panelista salió a defenderla.

Luego de ver el vivo que hizo la mediática donde no paraba de darle palazos a su padre, se trato el tema del alquiler que debe More Rial. "Si no paga Jorge, pagará otro", dijo Ángel de Brito. Luego, Fernanda Iglesias dijo: "Si ama a su nieto que pague el alquiler", automáticamente Nazarena la interrumpió: "Yo creo que si ama a su nieto. Y lo ama mucho", dijo muy seria,

"Lo va a terminar pagando, vas a ver que lo va a terminar pagando", cerró la angelita quien conoce muy bien como es el conductor de Argenzuela.

El supuesto romance de Nazarena Vélez y Jorge Rial

En una entrevista con Ángel De Brito en LAM, respondió a las declaraciones de More Rial y negó haber tenido un romance con Jorge Rial. Afirmó que él estuvo cerca de ella en momentos difíciles, como cuando pasó por la pérdida de Fabián y viajaron juntos a Uruguay y Rosario para encontrarse.

De Brito continuó cuestionando los viajes y la cercanía entre ellos, y Nazarena explicó que compartían un abogado y que él estaba al tanto de su situación económica en esos momentos. Sin embargo, Nazarena dejó en claro que aunque entiende que haya especulaciones sobre un posible romance, nunca confirmaría algo así porque se considera una dama.

Además, Nazarena Vélez afirmó que si hubiera tenido algo más que una amistad con Jorge Rial o cualquier otra persona, nunca lo revelaría, a menos que fuera una relación seria. Concluyó enfatizando que, aunque han surgido rumores de infidelidades, nunca ocurrió nada de esa naturaleza.

J.M