Los negocios de Francisco, el rugbier señalado como el tercero entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Lourdes Sánchez y el Chato Prada pusieron punto final a su historia de amor en medio de un escándalo que salió a la luz e involucra a un tercero en discordia. Su nombre es Francisco Liotta Hernández y quedó en el centro de la escena al ser señalado como el nuevo amor de la bailarina.

Quién es Francisco Liotta Hernández, el joven señalado como nueva pareja de Lourdes Sánchez

La separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada sumó un nuevo protagonista en las últimas horas: Francisco Liotta Hernández, un empresario correntino de 27 años que quedó en el centro de la escena a partir de las versiones sobre un supuesto romance con la bailarina.

La información fue brindada por Ángel de Brito, quien aseguró que Francisco Liotta Hernández sería el hombre con el que Lourdes Sánchez habría iniciado una relación mientras todavía estaba en pareja con el Chato Prada. Según relató el periodista en LAM (América TV), ambos llevarían alrededor de cuatro meses vinculados, un período que coincidiría con la llegada de la artista a la ciudad de Corrientes para asumir como Directora del Instituto de Cultura.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada

De acuerdo con lo que trascendió, el vínculo habría comenzado a partir de un encuentro relacionado con la nueva vivienda de Lourdes Sánchez. El joven habría sido quien le mostró el departamento en el que actualmente reside la conductora en la capital correntina y ahí se produjo el flechazo.

En Corrientes, Francisco Liotta Hernández está vinculado al sector inmobiliario y a distintos emprendimientos empresariales. Uno de los proyectos en los que participa es el desarrollo del Hotel Marriott de Corrientes, ubicado en el lugar donde actualmente vive la artista. Se trata de una iniciativa de gran escala destinada a ampliar la oferta hotelera y turística de la provincia.

Francisco Liotta Hernández

Francisco Liotta Hernández: un pasado en el rugby y una vida perfil bajo

Antes de desarrollar su perfil empresarial, Francisco Liotta Hernández tuvo una fuerte vinculación con el deporte. Se formó en CURNE, uno de los clubes de rugby más importantes de Corrientes, y llegó a integrar distintos seleccionados de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Durante su etapa como jugador se desempeñó como wing y participó de competencias regionales y nacionales. También fue reconocido por sus actuaciones en partidos decisivos de los torneos del Nordeste argentino. Además, Francisco Liotta Hernández pertenece a una familia con presencia histórica en distintos ámbitos profesionales e institucionales de Corrientes, aunque personalmente optó por mantener su vida privada lejos de la exposición pública.

Francisco Liotta Hernández, el joven de 27 años que habría conquistado a Lourdes Sánchez

Esa decisión también se refleja en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram es privada y cuenta con más de seis mil seguidores, un número reducido de seguidores, entre los que aparece la propia Lourdes Sánchez. Pese a que su nombre comenzó a circular con fuerza a partir del escándalo que rodea a la expareja, Francisco Liotta Hernández mantiene su perfil bajo y hasta el momento no realizó declaraciones públicas sobre las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la modelo.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su separación de El Chato Prada

En medio de la repercusión que generó la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, Ángel de Brito contó en LAM detalles de la información que recibió sobre el supuesto romance entre ella y el empresario correntino. El conductor señaló que el productor se habría enterado de la presunta infidelidad meses atrás y describió al joven como una persona conocida en Corrientes, además de destacar su situación económica.

Mientras avanzaba con la información, Ángel De Brito reveló que había recibido mensajes de Lourdes Sánchez, quien se comunicó directamente con él para hablar sobre la situación y expresar cómo atraviesa el final de su relación con el padre de su hijo, Valentín.

El chato Prada y Lourdes Sánchez

"Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, le dijo Lourdes Sánchez a Ángel de Brito tras dar a conocer su ruptura con el Chato Prada y su nuevo romance con Francisco Liotta Hernández.

De esta manera, los negocios de Francisco, el rugbier señalado como el tercero entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada, se encuentran vinculados al sector inmobiliario y a distintos emprendimientos empresariales. El joven de 27 años proviene de una familia con fuerte presencia en distintos ámbitos profesionales e institucionales de Corrientes.