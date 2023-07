La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, sigue aumentando su popularidad como tal vez ni ella se lo llegó a imaginar. Su imagen de chica Disney la ha llevado a ganarse el corazón de grande y pequeños y una muestra de ese amor es el presente que una nena, aún desconocida, le envió.

Hace poco, por medio de sus historias en Instagram, la bailarina compartió la anécdota que tuvo al destapar los regalos que sus fans le envían. Una nena, según narró la propia Julieta Poggio, le envolvió todos su ahorros en un sobre hecho manualmente con hojas de cuadro y se los regaló.

"Estamos acá viendo todos los regalos que me hicieron. Miren esto por favor. Me envolvió todo esta nenita... ¿Qué encontraste acá?", comentó Julit mientras hablaba con una de las chicas que le ayudaba con los obsequios. "Sus ahorros", le respondió su colaboradora.

"¡Me mandó los ahorros, chicos, los ahorros. ¿Entienden? ¡Yo me muero, no! Vamos a contar cuánto hay", comentó la ex Gran Hermano y luego agregó: "Dudo que los papás de esta nena supieran de esto, miren los billetitos. No, no. Se los quiero devolver. ¿Dónde estás? Hablame que te quiero devolver tu plata", cerró Julieta Poggio.

Julieta Poggio.

Julieta Poggio da cátedra desde muy niña de cómo habla con la prensa

Ver a Julieta hablar de una manera tan natural y genuina ante la prensa, pareciera que tuviera años de experiencia con los medios y que su vida hubiese pasado siempre frente a una cámara. Pero algo de esto es cierto.

Si bien la exposición mediática y su popularidad llegó con su aparición en Gran Hermano, la bailarina desde mucho antes ya tenía un vasto fogueo con la prensa y así se desenvolvió en las entrevistas cuando era una niña.

Tapa Revista CARAS

Julieta Poggio sigue avanzando en su camino para ser la figura reconocida que soñó desde muy niña y ahora trabaja fuerte para sostenerse en el lugar de éxito, fama y reconocimiento que su paso por Gran Hermano le dio.

S.A.