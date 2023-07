Julieta Poggio y Marcos Ginocchio son los dos participantes de Gran Hermano más aclamados por el público que espera que haya una relación amorosa entre ambos. Los jóvenes negaron varias veces tener una relación más allá de la amistad, pero sus fanáticos exigieron una lectura de tarot que diera una respuesta definitiva.

Qué dice el tarot sobre los rumores de relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

A pesar de que Julieta ingresó a la casa estando de novia, los televidentes rogaban para que ocurriera algo con Marcos que pusiera chispa al reality. Tras su salida, la modelo terminó su noviazgo de varios años y los rumores de un amor con el salteño no paran de inundar las redes sociales.

Los fanáticos "Marculi", el apodo que crearon con la fusión de los dos nombres, enloquecen al ver fotos de ellos juntos y hasta afirman con certeza que están comenzando un vínculo más allá de la amistad a puertas cerradas para mantener su privacidad. Sin embargo, una tarotista compartió su lectura en TikTok y el panorama no es muy esperanzador.

Según la mujer, los jóvenes jamás tendrán un noviazgo ya que el primo no siente nada por la bailarina y lo deja en claro con sus expresiones y su posición corporal cuando está cerca de ella. "Julieta es de capricornio, va a buscar a alguien de mucho poder...Si hay algo es porque la producción los obliga", comenzó contundente.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en los Martín Fierro

"Yo no veo una pareja acá, de Marcos no veo un sentimiento de pareja hacia Julieta. Por el contrario, veo que por momentos si tiene que tener una relación muy cercana, pero se siente incómodo", explicó sobre lo que le estaría pasando al campeón de Gran Hermano con la morocha.

La tarotista reiteró que las posiciones zodiacales de Julieta la llevan a buscar un nombre de poder con una personalidad fuerte y extravagante, lo que Ginocchio no estaría logrando por su personalidad introvertida y su perfil bajo. "Ella más adelante va a tener una pareja que sea un hombre de poder".

A pesar de que no sea un escenario alentador para los fanáticos, los mismos ex integrantes de Gran Hermano dejaron en claro que no buscan una relación. La producción de Telefe estaría buscando explotar al máximo ese rumor para potenciar el fanatismo, pero Julieta Poggio se está enfocando en su carrera y Marcos Ginocchio decide mantener su vida en privado.