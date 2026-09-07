Nequi Galotti, a sus 66 años: “Yo planeaba que mi hermano y yo envejeciéramos juntos y no pudo ser”

Nequi Galotti transita un presente activo y ecléctico que desafía los antiguos estereotipos vinculados a la vejez. Lejos de ocultar los años acumulados en su documento, la ex Miss Argentina abraza cada etapa con una naturalidad absoluta. Su rutina combina el movimiento constante, la práctica de disciplinas exigentes como el pilates y el uso cotidiano de la bicicleta para realizar traslados urbanos. Esta vitalidad contrasta con los momentos de profunda introspección sobre el paso del tiempo y las marcas emocionales que configuran su identidad más íntima.

Nequi Galotti abrió su corazón al hablar de su hermano, Marcelo

El legado de Marcelo y la escuela de la empatía familiar

La dinámica familiar de los Galotti estuvo atravesada desde siempre por el cuidado y la inclusión de Marcelo, su único hermano varón, a quien diagnosticaron con trastorno del espectro autista (TEA) durante su infancia en Rafaela. Aquella circunstancia unió al clan de una manera indestructible y moldeó los valores esenciales de la comunicadora. “Tuve un hermano autista y desde muy chiquitos nos educaron en la unión, el amor, la no competencia y el entender que a veces uno necesita más que otro”, reflexionó la figura en diálogo con Infobae.

Nequi Galotti junto a su hermano Marcelo, fallecido en 2019

Lejos de representar una carga, la convivencia con sus limitaciones y sus múltiples talentos -como tocar el piano, escribir y dibujar minuciosas crónicas familiares-constituyó una fuente constante de orgullo colectivo. Cada pequeño avance de Marcelo significaba un triunfo compartido para toda la casa, enseñando a sus hermanas el valor de la paciencia y de la aceptación genuina del otro.

Nequi Galotti: La tutela temprana y el dolor por la ausencia

Las responsabilidades adultas golpearon la puerta de Nequi Galotti a una edad temprana, cuando sus padres les hablaron a ella y a su hermana sobre la finitud de la vida. Tras el fallecimiento de su padre, la modelo asumió formalmente el rol de tutora de Marcelo, convirtiéndose en su guía y protectora permanente en cada aspecto de su cotidianeidad. Esa red de cuidado mutuo se quebró de manera abrupta en julio de 2019, momento en el cual su hermano falleció a los 63 años. Aquella pérdida transformó radicalmente su mapa emocional y su proyección hacia los años venideros.

Nequi Galotti disfruta sus 66 años con las mistades de siempre; Teresa Calandra y Evelyn Sheind

Al recordar ese vínculo indestructible, la conductora confiesa con profunda melancolía: “Yo planeaba que mi hermano y yo envejeciéramos juntos y no pudo ser”. Esta ausencia física reorganizó por completo sus prioridades vitales y la confrontó de manera directa con la fragilidad de los proyectos humanos a largo plazo.

Nequi Galotti: Un presente atravesado por los afectos y la memoria

La memoria de Marcelo sobrevuela cada balance íntimo que la exmodelo realiza sobre su madurez actual. Sin embargo, la enseñanza de su hermano habita en su firme decisión de mantener las puertas abiertas de su hogar para reunir a hijos, amigos y seres queridos sin importar el desorden temporal. La experiencia de haberlo acompañado hasta sus últimos días potenció su sensibilidad frente a la vulnerabilidad humana y consolidó su vocación de unir a los suyos bajo un mismo techo.

Hoy, a los 66 años, Nequi Galotti honra esa memoria transitando cada jornada con una intensidad renovada, consciente de que los afectos verdaderos trascienden cualquier plano terrenal y sostienen el alma en los momentos más complejos de la existencia.