Iara, la hija de Julián Weich, dejó su carrera y creó su propio negocio que llegó a España

Iara Weich es la hija mayor de Julián Weich y, al igual que sus hermanos Jerónimo “Momo”, Tadeo y Tomás, decidió construir su vida lejos de Buenos Aires. A sus 36 años, atravesó distintas etapas antes de encontrar su verdadera vocación: comenzó tres carreras universitarias -Medicina, Administración de Empresas y Publicidad-, pero con el tiempo tomó otros rumbos. Fue durante la pandemia cuando se produjo un punto de inflexión en su vida y descubrió en el mundo de la moda el ámbito en el que quería desarrollar su faceta empresarial, pero con una fuerte conciencia ambiental.

Iara Weich desembarcó en España con su propio negocio

El espíritu emprendedor de Iara, la hija de Julián Weich, comenzó a tomar forma en 2016, cuando junto a Julieta Alalu decidió darle una segunda oportunidad a prendas que ya habían sido utilizadas. Lo que empezó de manera informal, a partir de una feria de ropa usada que su amiga organizó en su casa, rápidamente despertó en ambas la idea de transformar aquella iniciativa en un proyecto más ambicioso. Una valija con ropa que la propia joven había recibido de su tía fue uno de los primeros pasos de una propuesta que, con el tiempo, se convirtió en un exitoso negocio.

Iara Weich, la hija de Julián Weich junto a su socia | Instagram

Así nació Bunker, una marca de moda circular que comenzó a funcionar en un pequeño departamento de Colegiales y luego se trasladó a un local propio. El emprendimiento fue creciendo hasta contar con un espacio de tres plantas en Palermo y, más recientemente, concretar su expansión fuera del país con la apertura de una sede en Barcelona, España. La propuesta se basa en la comercialización de prendas de segunda mano en excelente estado, pertenecientes a marcas reconocidas y ofrecidas a valores más accesibles, bajo una mirada que busca extender la vida útil de la ropa y promover un consumo más consciente.

Uno de los principales diferenciales del emprendimiento está en la selección de las prendas. Antes de llegar al público, cada pieza atraviesa un proceso de revisión y clasificación para comprobar que se encuentre en buenas condiciones y cumpla con los estándares de calidad. A su vez, el espacio ofrece la posibilidad de que otras personas acerquen su propia ropa para venderla bajo la modalidad de consignación, incorporándose así a una propuesta que apuesta por extender la vida útil de las prendas y fomentar un consumo más responsable.

Iara Weich | Instagram

El perfil ambiental de Iara, la hija de Julián Weich

Con una mirada puesta en la sustentabilidad, Iara Weich busca impulsar nuevas formas de consumo dentro de la industria de la moda. Su experiencia en Conciencia, el emprendimiento social creado por su padre le permitió acercarse a la problemática ambiental vinculada a la producción textil y profundizar su compromiso con alternativas más responsables. En ese sentido, la empresaria sintetizó el espíritu de su propuesta: “Queremos que comprar ropa usada deje de ser un plan alternativo para convertirse en una elección consciente”.

Dentro del emprendimiento, la empresaria se caracteriza por tener un perfil organizado, metódico y comprometido con cada detalle del proyecto. Su rol combina la planificación y el seguimiento de las distintas tareas con una participación activa en el funcionamiento cotidiano del negocio. Lejos de limitarse a una función empresarial, se involucra en diferentes áreas, desde la gestión y la administración hasta la selección de prendas y la atención de las cuestiones operativas. Esa versatilidad y su capacidad para ocuparse de múltiples aspectos del proyecto se convirtieron en algunos de los rasgos que definen su manera de trabajar.

El negocio de Iara, la hija de Julián Weich | Instagram

Con el crecimiento del emprendimiento, Iara Weich y su socia también apostaron por ampliar el modelo de negocio y desarrollar una alternativa enfocada en la compra y venta de prendas a través de internet. Para acompañar esta nueva modalidad, incorporaron un sistema de delivery propio que les permitió acercar la propuesta a más personas y adaptar el proyecto a los nuevos hábitos de consumo. De esta manera, la hija de Julián Weich continúa consolidando su perfil empresarial y llevando su apuesta por la moda circular a nuevos espacios.