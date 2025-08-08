Ni wide leg ni baggy: Zaira Nara definió cuál es el pantalón tendencia que acapara la temporada

Zaira Nara se encuentra disfrutando de su estadía en España y, a través de sus redes sociales, comparte los looks veraniegos que preparó para lucir en su viaje a Europa. En esta oportunidad, la modelo se mostró con el nuevo ítem de la temporada y cautivó a sus miles de seguidores. Se trata de un pantalón que no es el clásico wide leg ni baggy jeans, que causan furor este 2025 ya sea en looks más urbanos como sofisticados.

Zaira Nara deslumbró desde España con la prenda tendencia

En su paso por España, Zaira Nara volvió a sorprender con otro look. Esta vez, lució un outfit urbano que mezcla comodidad y estilo. El protagonista absoluto fue el pantalón con el que le dijo adiós, al menos por esta ocasión, a los clásicos wide leg o baggy jeans.

Se trata de una pieza clave que, si bien comenzó a usarse el año pasado, comenzó a tomar fuerza nuevamente en la industria textil. La prenda en cuestión es el pantalón cargo, que se caracteriza por su corte amplio y relajado, y por llevar bolsillos grandes en sus laterales. Zaira Nara decidió llevarlo en color verde miliar, lo que le dio un toque moderno y combinable, para un recorrido al aire libre por las calles de Madrid.

Zaira Nara

Para acompañar este revival del cargo, Zaira optó por un suéter oversize en tono amarillo vibrante que aporta energía, luminosidad y equilibra el conjunto. Este contraste de colores entre el abrigo y el pantalón crea un balance perfecto, resaltando la silueta sin restar protagonismo a ninguna de las piezas.

Su estilismo trendy y descontracturado se completa con un calzado oscuro y discreto, que suma comodidad y es ideal para este tipo de looks. Cabe destacar que el pantalón cargo elegido por Zaira Nara no solo destaca por su funcionalidad, sino también por su versatilidad. Además, este ítem revive la moda de los años 2000, pero con una estética actualizada.

Zaira Nara

"Me mira de reojo", escribió Zaira junto a una bandera de España en el posteo que compartió en su cuenta de Instagram. En el mismo se la puede ver recorriendo la ciudad española con una shoulder bag colorida y de la lujosa firma Fendi.

A los pocos minutos de subir el reel, la top model recibió miles de "likes" y cientos de mensajes con halagos a su atuendo. Aunque también cosechó muchas preguntas sobre el clima en España ya que dicho país se encuentra en pleno verano y consideraron que estaba bastante abrigada para las altas temperaturas que tiene el lugar en este momento.

Otros usuarios escribieron sobre su vestimenta: "Hermoso Zaira, todo te queda divino", "Muy cool", "¿Acorta las piernas ese pantalón?". Así, la conductora demostró nuevamente que sabe leer las tendencias y adaptarlas a su estilo personal. Un look que, sin dudas, se verá replicado en las calles durante los próximos meses.

De esta manera, Zaira Nara definió cuál es el pantalón tendencia que acapara la temporada y dejó en claro que no es wide leg ni baggy sino que se trata de los pantalones cargo, súper cancheros, cómodos y perfectos para looks casuales.