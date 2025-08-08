En plena guerra con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a la carga con un particular posteo donde muestra las "reliquias" encontradas en su casa. A través de historias de Instagram, la cantante llamó la atención de sus seguidores y muchos de ellos lo interpretaron como otra indirecta para su expareja, quien está viviendo una historia de amor con la China Suárez en Turquía.

El posteo de Wanda Nara para Maxi López en pleno enfrentamiento con Mauro Icardi

El conflicto mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sin tregua. Cada semana, se suman nuevos capítulos a esta guerra interminable que tiene a sus dos hijas en común en el medio. En las últimas horas, la empresaria cosmética encontró casualmente las camisetas de Maxi López, su expareja y padre de sus tres hijos, con quien no terminó bien en su momento y se mantuvo mucho tiempo enfrentada, como sucede actualmente con el jugador del Galatasaray.

"Mira lo que encontramos haciendo mudanza", comenzó la conductora en su historia de Instagram que mostraba las prendas deportivas que usó el exjugador. Y agregó, haciendo referencia a los pequeños que tiene Maxi con Daniela Christiansson: "La emoción de los chicos es inexplicable. Te esperan acá camisetas para tus bebés también".

Por último, Wanda Nara agregó un mensaje sugerente a su publicación: "Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores". Sus palabras hicieron ruido en los usuarios de las redes sociales ya que la modelo halagó la carrera futbolística de Maxi López y se refirió con nostalgia a la relación que tuvieron en el pasado.

Esto fue interpretado como otro "palito" para Mauro Icardi, quien estuvo enfrentado al empresario y mantuvo una amistad previo a su matrimonio con ella. Según contó la empresaria cosmética en varias ocasiones, el joven no soporta a Maxi y fue él quien le impidió en muchas ocasiones que tuvieran contacto, pese a tener hijos en común.

Así mientras Wanda Nara recuerda la etapa de esplendor de Maxi López en el fútbol y lo recuerda con cariño, Mauro Icardi se muestra feliz y más enamorado que nunca de la China Suárez. La pareja se instaló en una nueva residencia para vivir con Rufina Cabré, quien comenzará las clases en un prestigioso colegio de Estambul.

En sus redes sociales, se limitan a compartir fotos de su convivencia y a mostrar la intimidad de su relación que, desde afuera, parece "perfecta". Sin embargo, en una cuenta de Tik Tok compartieron un particular video que demostraría una crisis entre ellos, ya que se los ve discutiendo frente a la niña de 12 años.

De esta manera, tras burlarse de sus partes íntimas con una polémica publicidad, Wanda Nara encontró reliquias en su casa y no escondió su emoción: "Es inexplicable". Se tratan de camisetas de fútbol que vistió Maxi López cuando estaba en pareja con ella. Un posteo que no pasó desapercibido y que fue interpretado por muchas personas como otra "indirecta" para Mauro Icardi.