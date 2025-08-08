El divorcio del año: Guillermina Valdés y un anuncio que generó gran sorpresa

Guillermina Valdés dejó a todos sus seguidores sorprendidos, cuando lanzó un sorprendente anuncio. Tras sus relaciones románticas y los escándalos a su alrededor, la actriz se volvió una de las mediáticas más observadas por todos. Con el paso de los años, se dedicó a sus hijos, a la moda y a sus proyectos empresariales, demostrando sus pasiones. Sin embargo, "El divorcio del año" se acerca, y Valdés está más involucrada que nunca.

El divorcio del año: el importante anuncio de Guillermina Valdés

En las últimas horas, Guillermina Valdés anunció que será parte de un cast de lujo para presentar la primera obra en la cartelera porteña 2026. "¿Que pasa con nuestra salud mental cuando se nos rompen los mecanismos del amor?", escribió José María Muscari, el director y creador del proyecto. De esta manera, y con una sesión de fotos que dejó a todos expectantes por más, compartió el próximo estreno de "El divorcio del año", una historia cómica y audaz sobre las relaciones de pareja y los vínculos familiares.

La actriz y expareja de Marcelo Tinelli compartirá escenario con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, en lo que promete ser el gran acontecimiento teatral del próximo año. Según compartió adelantos en su Instagram, Valdés y Rochi serán madre e hija, demostrando sus talentos actorales que las unen y su estilo fashionista. La producción está a cargo de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, y el texto original es de Mariela Asensio y José María Muscari.

Guillermina vuelve a los escenarios, y con una promesa que emocionó a todos sus seguidores y seres queridos. La actriz se volvió una de las elegidas para protagonizar la primera obra de teatro confirmada del próximo año, y que trata con humor y sensibilidad las relaciones amorosas y familiares. En el shooting promocional, ella optó por un look sensual de total black, con pollera ceñida al cuerpo y un top manga larga que combinaba con sus cancheras botas.

“Será una obra dará que hablar, hará reír, conmoverá y quedará en la memoria del público”, adelantó Muscari, uno de los dos guionistas y creadores de esta propuesta. Muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos y emocionados ante la noticia. "El divorcio del año" se volvió de las más esperadas por todos, y Guillermina Valdés volverá a los escenarios con un protagónico. Junto a un elenco de lujo, el amor y la familia tendrá una nueva forma de verse.

