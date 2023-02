Nicki Nicole fue la elegida para cerrar el Festival de Viña del Mar: "El amor que me están dando es increíble"

Durante todas las noches en la Quinta Vergara, Nicki Nicole fue recibida con mucho respeto y admiración por parte del jurado, los artistas y el público en general. Hasta el mismo Fito Paez le dedicó unas palabras en su show: "Nicki la próxima es con vos".

La cantante argentina no solo fue elegida para ser parte del jurado de la edición 2023 del festival más reconocido de Chile, sino que también fue la figura seleccionada para cerrar Viña del Mar. "Desde que pise Chile no pare de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en tan poco tiempo", expresó Nicki Nicole visiblemente emocionada.

Nicki Nicole en Viña del Mar.

Anoche, la Quinta Vergara se deleitó con el talento de la vocalista oriunda de la ciudad de Rosario, quien brindó un show que recorrió los temas más emblemáticos en versiones especiales que llevaron el clima desde el baile y la euforia, hasta las lágrimas de nostalgia y emoción.

El público la ovacionó y exigió que le entreguen dos Gaviotas, por lo que Nicki Nicole se consagró en su debut en el emblemático escenario de Viña del Mar, trayendo al país las Gaviotas de Plata y Oro. Como si eso fuera poco, la intérprete de "Marisola" reveló que el 24 de agosto se presentará en el país vecino: "Mi gente de Chile, esto es un sueño para mí".

Nicki Nicole con las Gaviotas de Plata y Oro.

Las imágenes del paso de Nicki Nicole por el escenario de la Quinta Vergara