Cande Ruggeri y Nico Maccari se encuentran esperando la llegada de su beba Vita. Todas las mañanas Cande habla con sus seguidores de Instagram para comentarles el estado del embarazo cuando en su ultimo reporte Nico Maccari le hizo un desagradable reproche.

Cande comenzó la historia de Instagram como acostumbró a hacerlo y Nico la interrumpió para preguntar en tono burlón "¿Cómo andan?", con el tono de Ruggeri. Cande continuó con su historia mientras aclaraba que "Hola, no nació. Acá estamos. Estuve muy pancha toda la mañana" cuando Maccari la interrumpió nuevamente para cuestionarle: "¿Pero todos los días les vas a contar si nació o no nació?".

En un tono un poco molesta, Cande Ruggeri se defendió con un "Sí" rotundo, pero eso no bastó para frenar los reproches de Nico Maccari quien reiteró: "Si nació se van a enterar y si no nació ¿les vas a contar todos los días?". Manteniendo la calma, ya que el video no contenía las buenas vibras que Cande busca transmitir, Ruggeri volvió a responder que "Todos los días le voy a contar hasta que nazca".

Nico Maccari junto a Vita Maccari Ruggeri

Siguiendo con la cargada, Nico Maccari hizo referencia a que deberían aguantarla una semana más escuchando la icónica frase de Candela y Ruggeri aprovechó para explicarle: "No, no sabemos. Puede pasar ahora, amor. En este momento puedo romper bolsa". Pero sosteniendo su postura y en un estado de terquedad, Maccari respondió con el típico gesto de levantar las cejas y morderse el labio inferior.

Las dudas de Cande Ruggeri a días de dar a luz

Hay algunas cuestiones de madre primeriza que todavía le generan duda, por ejemplo, que tiene complicaciones para dormir. Como influencer estuvo documentando todo el proceso de su embarazo en las redes sociales y así también exponiendo sus dudas. Lo que más destacó Cande Ruggeri son las pocas horas que puede disfrutar para dormir, la hija del jugador destacó que solo logra dormir 4 hrs por día y eso le arrebata el mal humor. Pero también cree que su cuerpo la está preparando para la llegada de Vita.