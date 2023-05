Nico Occhiato es uno de los personajes del momento. Su éxito con Luzu TV y su programa "Nadie dice nada", lo han convertido en una referencia de las plataformas de streaming, que de a poco ganan relevancia.

Durante la noche del lunes fue el invitado de "Noche al Dente", el ciclo que conduce Fer Dente en las noches de América TV. Allí, Nico Occhiato abrió su corazón y habló sobre los detalles más íntimos de su vida, específicamente los amoríos extraños que ha protagonizado.

Cómo fue la peor cita de Nico Occhiato

Fer Dente dio cabida al tema recordando una de las desopilantes citas de su invitado: "Vos pasaste a buscar a una señorita, se subió al auto y te preguntó si era el único auto que tenías. Fueron a tu departamento, y te preguntó si era dos ambientes, y si alquilabas o eras propietario... ¿Qué más te preguntó esa enviada de la Afip?", preguntó el conductor.

Seguidamente, Nico Occhiato respondió que hubo varias situaciones esa noche, pero todo comenzó a empeorar cuando le reveló a su cita que no le gusta el sushi. "Le pregunté que vamos a comer, me dice sushi pero yo no como sushi, eso ya no le gustó", comentó, destacando que la actitud de la chica no era de muy buena onda.

"Después me preguntó sobre un cuadro, de quién era y yo no tenía idea, lo compre en un showroom", recordó Occhiato entre risas. "Era la chica materialista. Se pensaba que estaba saliendo con Iván de Pineda", agregó para finalizar el relato de aquella cita que quiere eliminar de su mente. Aunque no reveló la identidad de la persona, dio a entender de que era una figura del espectáculo.

Nico Occhiato y la posibilidad de que sea parte de América TV

Con la llegada de Marcelo Tinelli como director artístico de América TV, sonó la posibilidad de que Nico Occhiato sea parte del canal. El periodista Nacho Gutiérrez fue quien reveló la primicia a través de Twitter, destacando que la propuesta consistía en que el conductor de "Nadie dice nada" cumpliera la función de nuevo director creativo de la señal. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a ningún término, pero se especula que tal vez, tenga un rol importante en el emprendimiento de streaming que el grupo América quiere hacer en los próximos meses.

AM