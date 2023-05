Nico Riera es uno de los artistas que se animó a entrar en las plataformas que venden contenido. Así como el "Only Fans", existe también "Fit Fouder" que consiste en vender fotos de los pies. Para sorpresa de algunos, hay muchas personas que tienen ese fetiche.

En diálogo con "Biri Biri", Nico Riera confesó que de curioso entró a la aplicación y que aunque no tuvo mucho éxito, recibió algunos pedidos un tanto extraños. Los panelistas quisieron saber cuál fue el más raro que le hicieron.

Nico Riera.

"Un usuario me pidió si me podía sacar fotos después de entrenar con las medias sucias, mientras más sucias, mejor", relató el actor. Como si eso fuera poco, sentenció también que hasta el momento ganó 150 dólares vendiendo imágenes de sus pies.

Sin embargo, contra todo pronóstico, todavía no retiró el dinero que recibió a cambio de las fotografías que vendió. Es probable que luego de darlo a conocer, quienes tengan este fetiche lo busquen en la aplicación antes mencionada.

Cómo se le ocurrió a Nico Riera vender fotos de sus pies

"Subía una historia de cualquier cosa y si aparecían mis pies me mangueaban fotos de los pies", comentó Nico Riera quien seguido a eso recibió el consejo de una amiga que tiene "Only Fans" y le sugirió que se cree una cuenta para vender dichas imágenes.

"Me metí, lo probé y no funcionó. Mi pie es muy lindo pero no cotiza", reconoció Nico Riera sobre su experiencia en dicha aplicación. Cabe reconocer que al momento de ofertar sus pies, sale la foto de su rostro, para que la persona sepa que es él quien está del otro lado.