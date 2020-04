Nico Vázquez habló de cómo vive la cuarentena e hizo una revelación sobre Gimena Accardi

Desde que comenzó la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional, el 19 de marzo, el país ya lleva un mes y un día resguardado en sus hogares para impedir el contagio masivo del Coronavirus y con ello el colapso del sistema de salud. Hay quienes la padecen y quienes le encuentran el lado positivo, y uno de ellos es Nico Vázquez. El actor brindó una entrevista y habló maravillas de su cuarentena con su mujer, Gimena Accardi.

En una nota con la revista Papparazi, Nico contó cómo vive con la actriz y qué cosas descubrió luego de 13 años de pareja: "Me sirvió para conocer a otra Gimena. A la Gimena cocinera, que es una fenómena realmente. Nosotros por nuestros laburos somos de pedir mucho delivery, y ahora, como tenemos más tiempo, ella empezó a sacar ese recurso que es impresionante. Está haciendo cosas que no se pueden creer. Incluso postres, el helado casero le sale fenomenal. Después de trece años me estoy reenamorando de esta Gimena que no sabía que existía". Luego admitió que él es "bueno en la parrilla" y que se ocupa del jardín.

Aunque hoy transitan con tranquilidad el aislamiento, el actor reveló que al comienzo les costó: “Ella estaba muy asustada, pero cuando yo ya estuve en casa se fue calmando. Miramos muchas series y películas. Una serie que recomiendo es 'Poco ortodoxa': es maravillosa. También volvimos a jugar al chinchón. Desde la época de mi abuela que no jugaba. Lo que liga Gimena es increíble. Después de tomarnos un vinito nos damos espacios para tener charlas profundas que nos debíamos hace rato. Y en el sexo me dio por el lado loco”, resumió.