Nicola Coughlan, la protagonista de Bridgerton visitó el restaurante de un agentino de Los Ángeles

La actriz irlandesa Nicola Coughlan, conocida por su papel como Penélope Featherington en la exitosa serie Bridgerton, tuvo una reciente parada especial durante su visita a Los Ángeles para los Premios Emmy: el restaurante Sur. Sin embargo, su elección no fue simplemente por la comida, sino porque este lugar es una de las locaciones del reality show Vanderpump Rules, del que Coughlan es fan declarada. Distendida y con su característico buen humor, la actriz no perdió la oportunidad de tomarse una foto con el actor argentino Guillermo Zapata, el dueño del restaurante, quien no tardó en compartirla en redes sociales con el mensaje: “Todos somos grandes admiradores de tu trabajo, Nicola. La familia SUR te agradece por cenar con nosotros. Nicola es una reina".

En una entrevista anterior con el diario Today, Coughlan señaló que, durante las agotadoras jornadas de grabación de Bridgerton, su refugio emocional era precisamente ver Vanderpump Rules, un reality que sigue las vidas de los empleados de Lisa Vanderpump en su restaurante en West Hollywood, mientras intentan abrirse camino en el mundo del espectáculo. "Mi cerebro estaba frito. Aprender el diálogo de Bridgerton no es fácil, ya que es un guion muy estilizado", reveló la actriz, destacando cómo la simplicidad del programa le ayudaba a relajarse después de las intensas jornadas de rodaje.

El restaurante Sur, donde se grababa Vanderpump Rules, pertenece a Guillermo Zapata, un actor argentino que emigró a Estados Unidos en 1992. Comenzó su carrera en el país como lavaplatos y camarero, hasta que con esfuerzo logró incursionar como modelo y actor en pequeños roles televisivos.



"En el 92 me tomé una pausa de la actuación. Me tomé unas vacaciones y conseguí una visa de turista. Fue un cambio muy fuerte el que sentí en esos diez días de vacaciones. Decidí algo muy complicado, porque estaba sin dinero, sin saber inglés, pero con un deseo enorme de aprender. Fue con el objetivo de crecer como persona, de buscar lo que se dice imposible. Conocer el más allá, adaptarme y aprender", dijo Guillermo en exclusiva para CARAS.

En 1998 se asoció con un grupo de argentinos propietarios del restaurante, comprando su parte poco tiempo después. Las vueltas de la vida hicieron que, con todo este camino aprendido, pasó de ser empleado para comenzar a ser dueño de Sur, un local en el que ya lo visitaron Madonna, Britney Spears, Angelina Jolie, Al Pacino, Sylvester Stallone, entre otros.

La visita de Nicola Coughlan al restaurante fue una mezcla perfecta de su pasión por Vanderpump Rules y la atmósfera única que Sur ofrece, un sueño que pudo hacer realidad durante su estadía en Los Ángeles.