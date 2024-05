El 16 de mayo se estrenó la primera parte de la tercera temporada de "Los Bridgerton", los fanáticos de la serie comentaron en las redes que esta primera parte de 4 capítulos se lo vieron en un día. Para ellos no tenemos buenas noticias, ya que la temporada 8 está pronosticada para estrenarse en el año 2034.

Temporada 3 de "Los Bridgerton"

Los libros de la saga escrita por Julia Quinn, en los que se inspira la serie, son en total 8. Sumado a esto, es una serie muy complicada de hacer, es evidente que van a tardar en contar la historia completa.

Uno de los recursos que utilizaron para que los fanáticos puedan seguir conociendo esta historia fueron los spin-ofs, como el que realizaron de "La Reina Carlota: Una historia de los Bridgerton". Pero tampoco aseguran que volverán a utilizar este tipo de opción.

"La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton"

¿Por qué se atrasó tanto el estreno de la temporada 3 de "Los Bridgerton"?

Según el seminario estadounidense "Variety" ni las creadoras de la serie, Betsy Beers y Shonda Rhimes, saben realmente que fue lo que retrasó el estreno de la temporada 3 tan esperado por sus fanáticos. Tal vez tengan que ver las huelgas que se han realizado en Hollywood. Lo que aseguran es que no mejorará en cuanto rapidez la producción.

La producción de "Los Bridgerton" es todo un despliegue, con una gran cantidad de personas, tramas complicadas y una historia que combina lo viejo y lo nuevo. Esto nos lleva a entender que llevarla a cabo requiere un tiempo considerable. Betsy Beers, una de las creadoras de la serie, comentó "Hay muchos personajes, hay muchas complicaciones y es una historia muy compleja de tejer" y agregó "La escritura y la meticulosidad del proceso obviamente llevan tiempo. Y cada aspecto de una serie en este período lleva más tiempo. Son muchos trajes, es mucho aprender a bailar. Es un tipo de rompecabezas militar gigantesco".

"Los Bridgerton", temporada 3

Shonda Rhimes, creadora también de esta serie, culpó un poco a Netflix por este retraso. Ella considera que la metodología de la plataforma contribuye en gran medida al retraso. Shonda explicó "Quieren escribir todo y luego quieren rodar todo, lo cual es muy contrario a la forma en que aprendí a hacer televisión".

Igualmente Shonda comentó que se están adaptando, ella cuenta que plantearon "¿Cómo hacemos que el escenario sea más rápido? Y estamos pensando en cosas como sets permanentes y cosas así que nos ayudarán a acelerar el proceso".

Temporada 3 de Bridgerton

Cabe destacar que si esto no se soluciona, el estimativo de estreno de la temporada 8 va a seguir siendo en el año 2034. "Lleva mucho tiempo y eso me frusta. Para mí, deberíamos poder escribir y producir series al mismo tiempo, y eso no es posible en este momento. Debería serlo, pero no lo es", concluyó Shonda Rhimes.

C.S.