Nicola Coughlan es la gran actriz protagónica detrás de Bridgerton que interpreta a Penélope Featherington quien, como saben la mayoría de las personas que leyeron los libros de Julia Quinn; ha esperado por muchos años a quién podría llegar a ser el amor de su vida; esperó tanto tiempo que ya su ilusión estaba deshecha. De golpe llegó su espléndida obra de amor por medio de Colin Bridgerton, su gran amigo que empezó a fijarse en ella. La gran expectativa se trasladó del papel de “Seduciendo a Mr. Bridgerton” a Netflix que hace junto a la productora Shonda Rhimes una gran adaptación a esta gran saga.

La vida de Nicola Coughlan antes de Bridgerton

La irlandesa Nicola Coughlan a sus 37 años está dentro del privilegiado grupo de personas que parecen ser más chicas de lo que son. Esta gran ventaja es la que la ha llevado a interpretar papeles menores de edad dentro del teatro, y ahora también en televisión. La gran serie que la hizo conocida en este mundo es “Derry Girls” (Netflix), que la puso en la piel de Clare Devlin, en donde su voz aguda la convirtió en una de las favoritas de las fans.

Cuando tenía 9 años filmó su primer papel, una niña sin nombre en la película “My Brother’s War” la cual fue protagonizada por James Brolin. Nicola Coughlan participó en otras historias en personajes pequeños; sobre todo como actriz de voz; nada que le diera un papel protagónico para hacerla conocida. Fue a la universidad graduándose en Bachiller en Artes y Civilización Clásica. Entró a su vez, en las prestigiosas Oxford School of Drama y en Birmingham School of Acting, que la ayudaron a potencias su talento, pero esto no ayudó a que le dieran trabajo de inmediato.

El inicio de todo

Nicola Coughlan debía trabajar para pagar sus deudas. En Londres vendió productos de belleza y atendió, también, un puesto de frozen yogurt en un centro comercial local. Cuando regresó a su ciudad natal, Galway, trabajó 18 meses en una óptica. Luego de un casting abierto, consiguió el rol que logró hacerla conocida, el papel protagónico en la obra “Jess and Joe Forever” en el teatro Old Vic. De a poco fue avanzando y así llegó a “Derry Girls”, “Harlots” y su gran papel en “Bridgerton”.

En Bridgerton, Nicola Coughlan interpreta a una adolescente del siglo XIX. Su madre desea casarla pero no le da lugar de elegir nada a la joven en este proceso, obligándola a vestirse con vestimenta que no la favorece. Pero desde allí, donde lo visual la hace intrascendente a ojos del resto, su gran inteligencia le permite ganar respeto entre quienes la tratan.

La nueva temporada de “Bridgerton” es considerada un gran avance dentro del movimiento “body positive”, que apoya con firmeza a que las mujeres con cuerpos no hegemónicos. La actriz Nicola Coughlan ha expresado su opinión al respecto desde su Instagram “si tienes una opinión sobre mi cuerpo no la compartas conmigo… es realmente difícil soportar el peso de miles de opiniones sobre cómo te ves siendo enviadas directamente a ti cada día”.

