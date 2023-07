Nicolás Cabré se encuentra envuelto en nuevo escándalo, luego de que las autoridades del Teatro Cañuelas dieran a conocer un fuerte comunicado contra del actor, en donde señalan y critican la actitud que tomó frente a un desperfecto técnico en la obra ‘’Me duele una mujer’’.

En el texto, mencionaban que la función marchaba normalmente, hasta que: ‘’El operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido". Acto seguido, el profesional le respondió al actor que el volumen estaba correctamente, sin embargo, esto no le habría gustado para nada y amenazó con dejar la obra, si no bajaban el sonido.

Comunicado del Teatro Cañuelas

Desde Mitre Live, Juan Etchegoyen compartió el mensaje que Nicolás Cabré le mandó a Lucas Bertero, luego de comunicarse con él para conocer su versión de los hechos y que pensaba ante esta situación

La respuesta de Nicolás Cabré

‘’Se ha generado un revuelo enorme con la obra de Nicolás en Cañuelas, el teatro ha salido a escracharlo y él ha dado declaraciones al respecto, acabo de hablar con el periodista Lucas Bertero que fue quien habló con Nicolás y de manera muy generosa me envía lo que le dijo sobre este tema”, comenzó diciendo el periodista.

Luego continuó con la información: “Nicolás no le responde a nadie, yo intenté comunicarme, pero no tuve suerte, me contaba Lucas que él tiene una muy buena onda desde aquella separación de Cabré con Eugenia Tobal y le ha contestado tajante, la respuesta de Cabré fue la siguiente ´no sé del comunicado y pueden decir lo que quieran, gracias por preguntar´”, indicó Etchegoyen.

“Después de todo lo que dijeron desde el teatro Cañuelas, la reacción de Nicolás fue esa, un tanto indiferente y no dándole demasiada importancia a lo sucedido, siendo totalmente tajante”, finalizó Juan Etchegoyen frente a la actitud que tomó Nicolás Cabré luego de ser escrachado por las autoridades del Teatro Cañuelas en donde trabaja.

D.M