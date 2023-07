Nico Cabré interrumpió una función en Cañuelas por un conflicto con el sonido

Nico Cabré fue protagonista de un polémico conflicto en Cañuelas por una discrepancia con la producción y técnica del teatro.

El actor presentó la obra Me duele una mujer, con dirección de Manuel González Gil que protagoniza junto a Mercedes Funes.

Desde el teatro explicaron lo sucedido y mandaron al frente a Nico Cabré por una diferencia con la técnica del lugar. Pablo Daniel Guzzetti, director del lugar, envió un comunicado a la prensa y pidiendo disculpas al público que asistió a la función.

Qué dijo el teatro sobre Nico Cabré: "Perjudicó a los espectadores"

El director de sala del Teatro Cañuelas dio detalles de los sucedido con Nico Cabré. "El operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido. Una vez notificado de esta petición, nuestro técnico de sonido y luces respondió al operador que el sonido estaba perfecto y no se encontraba alto", explicó Guzzetti sobre lo que sucedió en el momento.

El comunicado del Teatro Cañuelas sobre lo sucedido con Nico Cabré

Luego, el director explicó cómo fue la reacción de Nico Cabré: "Él dijo ‘Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra. Ante esta situación, el operador decidió reducir el volumen de los micrófonos, lo que ocasionó que algunos espectadores no pudieran escuchar correctamente el resto de la función”, dijo.

“En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Nico Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores", concluyó.