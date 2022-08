Nicolás Cabré rompió el silencio tras la operación de rodilla: "Basta"

Nicolás Cabré es nuevo en las redes, pero desde su cuenta oficial de Instagram intenta mantener un contacto fluído con sus seguidores. Desde esa red social el actor comunicó que no podría participar de la Media Maratón de Buenos Aires para cuidar su rodilla y hoy reveló cómo sigue su salud.

Tras ser sometido a una intervención quirúrgica de meniscos, Nicolás Cabré volvió a comunicarse con el público que lo sigue. "Hola a todos. Acá estoy perfecto, sin dolor por lo menos", expresó el artista junto a una postal de su pierna vendada.

Nicolás Cabré.

"Pensé que había parado justo…más no, jaja. Paré cuando el menisco dijo basta. Cosas que pasan", agregó Cabré a modo de lamentarse por no haber pausado la actividad física antes de lastimarse del todo la rodilla.

Sin embargo el actor está animado y espera poder retomar sus actividades pronto: "Ahora solo queda recuperar y volver lo antes posible, pasando los objetivos para adelante. Ya ire contando, se pueden venir cosas lindas. Abrazo para todos y gracias por los mensajes".

La publicación de Nicolás Cabré.

Nicolás Cabré compartió la primera postal junto a su hija Rufina

El "Día del Niño" fue el momento elegido por Nicolás Cabré para compartir con el público la primera imagen junto a su hija. "Rufinita hermosa. Habíamos hablado y prometí que algún día íbamos a poner una foto juntos", escribió el actor.

"Acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer. Pero también admito que esta me parece un linda ocasión para hacerlo.

Para compartir un recuerdo, mostrando casi sin mostrar, ( pierdo los pelos, no las mañas.. jaja). Te amo y deseo el mas feliz de los días, a vos, mi compañerita hermosa, la más bella del mundo, la que me roba el corazón todos los días desde el día uno", agregó Cabré.