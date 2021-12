Nicolás Furtado confirmó su romance con Ester Expósito

Tras semanas de rumores de romance y fotos robadas de los dos caminando por Madrid, Nicolás Furtado confirmó su noviazgo con Ester Expósito en Instagram.

El actor uruguayo compartió una foto de ambos abrazados en la oscuridad a la que no le hicieron falta palabras para dar por oficializado su romance.

Furtado está filmando una película en España, donde conoció a la joven actriz. Dicen que el flechazo fue mutuo y comenzaron a salir a poco de conocerse.

El actor fue señalado como el tercero en discordia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, versión a la que nunca hizo referencia y prefirió mantenerse al margen de la polémica, centrándose en su nuevo amor.

El “me gusta” de Ester Expósito contra la China Suárez

Ester Expósito y Nicolás Furtado ya no se ocultan y hacen público su romance por las frías calles madrileñas. Con el fantasma de la China Suárez girando alrededor de la pareja, la actriz española disparó contra su colega, y ex de su actual novio, con un polémico like en Instagram.

"En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se "cargó" y que le valió el tremendo mote de "robamaridos"", dice la publicación de la revista “Paparazzi” a la que la novia de Furtado le dio “me gusta”.

Juariu fue quien detectó el like de Ester Expósito que puso de manifiesto lo que la española piensa de la actriz, vinculada con su novio.

Mientras la relación entre la española y el uruguayo se afianza, la China se muestra enfocada en su trabajo y lejos de la polémica.