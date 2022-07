Nicole Neumann aclaró cómo están las cosas con Fabián Cubero con un filoso comentario

Ya pasaron cinco años de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero; sin embargo, el conflicto entre ambos sigue a la orden del día.

El principal conflicto de la expareja fue y sigue siendo la forma en la que se manejan con sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, de quienes tienen custodia compartida y por las que debieron de acudir a la Justicia en reiteradas ocasiones.

Pese a que Nicole Neumann logró reconstruir su vida sentimental con Manu Urcera, y Fabián hizo lo propio con Mica Viciconte con quien tuvo a su hijo Luca, la realidad es que el mal vínculo entre los ex sigue vigente y así lo dejó en claro la modelo.



"¿Cómo están las cosas con tu ex? ¿Están mejor, igual?", le preguntó Alejandro Guatti a la top en una nota para Intrusos. "Te repito lo que siempre digo cuando me preguntan, no hablo más", respondió Nicole tajante.

Sin embargo, ante la insistencia del reportero quien le dijo que tal vez podía "haber un cambio", Nicole disparó irónica: "No, hay cosas que no cambian".

Nicole Neumann habló sobre tener un hijo con Manu Urcera: “Sí, me encanta”

Nicole Neumann tuvo en una charla muy amena con la periodista Catalina Dugli y allí confesó que no descarta la posibilidad de tener un nuevo hijo con su actual novio, el piloto automovilístico, Manu Urcera.

Sobre la posibilidad de ser madre de nuevo, Nicole comentó que es algo que no descarta. “Sí. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor”.



“Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada!… Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte”, comentó Neumann en la entrevista.