Nicole Neumann apuntó contra un vecino que no la deja dormir

Mientras disfruta del éxito que tiene su conducción en Sábado Santo por América, Nicole Neumann se mostró muy molesta con un vecino y compartió el enojo con sus seguidores de Instagram. ¿Que sucedió? La modelo no lo aguanta más porque asegura que cada vez que intenta dormir la siesta, el hombre se pone a cortar el pasto y la despierta.

"¿No les digo? 20 minutitos tenía y a él se le ocurre cortar el pasto, obvio”, contó Nicole Neumann muy pero muy enojada en una historia de Instagram. Además le contó a sus millones de followers que esto es algo que sucede a menudo y que por la tarde (a la hora de la siesta) siempre escucha los mismos ruidos del vecino.

"Para los que no estaban al tanto, tengo un vecino o jardinero, no sé, que siempre, sea la hora del día que sea, porque no es siempre lo mismo y es muy poquito lo que tengo para dormir, se pone a cortar el pasto. Ahora, son dos”, dijo y publicó una foto en la que se la ve cansada con una figura de una mujer con pasto en la cabeza. Mirá su fastidio...

Augusto Tartúfoli lanzó una terrible bomba sobre el nuevo novio de Nicole Neumann

Hace unas semanas comenzó a circular un rumor que involucraba sentimentalmente a Nicole Neumann y el piloto de automovilismo Juan Manuel Urcera y luego el romance fue confirmado cuando salieron a la luz fotos de ambos juntos disfrutando de su mutua compañía. Ahora ¿está todo bien? porque según el periodista Augusto Tartúfoli el se estaría viendo con su exnovia, también.

En medio del comienzo del romance "Tartu" escribió un tweet explosivo en donde asegura que él se sigue viendo con Micaela su expareja. "Dicen los que saben que Manu Urcera, piloto de TC, está de novio con Nicole. También lo cierto es que Urcera sigue viéndose con su ¿ex?, Micaela, a quien el mismísimo Urcera le dice que no... Que no está saliendo con Nicole. Toda relación es un triángulo, ¿no? Micaela cree que sigue de novia con Ucera", escribió en Twitter. Mirá el explosivo mensaje. ¿Será verdad?