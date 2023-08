La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera, programada para el 8 de diciembre de este año, está causando mucha expectativa. Sin embargo, nuevamente se dio lugar a una controversia debido a la exclusión de varios famosos de la lista de invitados.

En el programa "Socios del Espectáculo", se reveló que la modelo ha dejado afuera de su gran celebración a un grupo de celebridades que estarían muy enojados.

Las personas que Nicole Neumann excluyó de su boda

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich destacaron la sorpresa de que Guido Kaczka no haya sido incluido en la lista de invitados.

“Hay una lista de enojadísimos con Nicole Neumann”, afirmó Pallares, mientras que Lussich agregó: “Sorprende que no haya invitado a Guido Kaczka”.

“Es una fiesta para los Urcera, para quien paga”, cuestionó Mariana Brey al tiempo que Nancy Duré cuestionó: “¿En una fiesta para 500 pesos no había lugar para Guido Kaczka?”.

“Capaz que hay invitaciones que todavía no llegaron, por ahí se mandan en tandas. Como son tantos... Lo que contaron en La Pavada de Crónica es que no tienen invitación los de Los 8 escalones”, destacó Lussich, dejando en claro que las cosas no habrían quedado nada bien entre Nicole y el programa en el que era jurado en eltrece.

“Guido es divino, pero te cruza, te hace la cruz. A él ya no le gustó nada que ella se vaya del programa”, agregó el conductor.