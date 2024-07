Nicole Neumann utilizó sus redes sociales para postear un tierno mensaje a quién desde el 8 de noviembre del año pasado es su marido, Manu Urcera. La modelo que fue mamá nuevamente de Cruz Urcera hace menos de un mes se muestra totalmente feliz por la nueva etapa que está atravesando junto al piloto de carreras, y aprovechando el cumpleaños de este le dejó un tierno y sincero mensaje en sus redes sociales.

Nicole Neuman, Manu y Cruz Urcera

El cumpleaños del piloto

Manu Urcera cumple este año sus 33 años, y uno de sus mayores regalos es la llegada hace poco menos de un mes de su pequeño, Cruz Urcera. En estas semanas no solo las redes sociales de él sino también de Nicole Neumann se vieron llenas de posteos y fotos de ellos junto al bebé o de las hijas de la modelo y su ex pareja Fabián Cubero junto a su pequeño hermano. En esta ocasión las fotos junto al recién nacido no fueron el foco en cuestión sino que Nicole Neumann le dedicó un tierno video a su marido Manu Urcera. En este se pueden ver muchas fotos de ambos juntos, resumiendo la gran historia de amor que están escribiendo y donde se muestran totalmente felices.

“Muy muy feliz cumpleaños...” arranca escribiendo en el posteo Nicole Neumann, “Al “piloto”, no solo de TC y TN, sino también, de nuestras vidas!!!! Gracias por tu amor y optimismo Te amamos” termina de escribir la modelo arrobando a sus hijas con Fabián Cubero, incluso a Indiana Cubero quien se dijo no tenía una buena relación con el piloto.En el video donde se ven destacados momentos de su relación hasta la reciente llegada del pequeño Cruz Urcera.

Nicole Neuman y Manu Urcera

En este posteo la modelo Nicole Neumann aprovechó y arrobó no solo a Manu Urcera, a quién es dedicado este mensaje, sino también a sus tres hijas demostrando que tanto ella como las pequeñas cubero están felices y contentas por el cumpleaños del piloto. Así como lo demostraron ellas el año pasado cuando le dedicaron en sus propias redes sociales mensajes por su cumpleaños.

