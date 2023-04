Nicole Neumann está desde hace meses lidiando con las versiones de una supuesta mala relación con su hija, Indiana Cubero.

En medio de esta situación, ahora la modelo volvió a hablar con la prensa y se mostró muy molesta por los rumores y las consultas sobre su hija.

Pese a que intentó eludir las consultas que le hicieron al respecto en una nota para "Intrusos", la modelo finalmente respondió tajante: “Inventan mucho”, expresó, frente al cronista del programa de América TV.

Previo a esto, Nicole había brindado una nota con TN Show en donde destacó: “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada”, había dicho días atrás Nicole Neumann, consultada por esta interna familiar.

La verdad detrás de la relación entre Nicole Neumann e Indiana

Pese a que se habla de la mala relación de Nicole Neumann y su hija Indiana, días atrás, Maite Peñoñori habló en Intrusos sobre las "salidas secretas" que realizan madre e hijas.

La panelista negó que no se hablaran desde el año pasado y también dijo que no están distanciadas. Que se ven, aunque no viven juntas. Y que se encuentran, al menos, una vez a la semana, pero no en su casa. "Comparten una salida juntas, sin sus hermanas y sin Manu Urcera", contó la periodista.

