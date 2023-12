Indiana Cubero y Nicole Neumann fueron las protagonistas de una de las polémicas más comentadas del año que tuvo un final feliz.

Todo empezó cuando trascendió la noticia que la joven de 15 años se había mudado con Fabián Cubero por mala relación con la modelo y, más adelante, se habló de una denuncia penal por parte de la joven.

Nicole Neumann y Siena, Allegra e Indiana Cubero

El escándalo familiar provocó ciertas versiones, rumores y culminó de una manera feliz cuando Nicole Neumann e Indiana Cubero se mostraron más unidas que nunca en la boda de la modelo el pasado 8 de diciembre.

Los momentos más importantes en el conflicto de Nicole Neumann e Indiana Cubero

Todo comenzó cuando en Intrusos comentaron que Indiana Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por maltrato.

Según los detalles revelados en el programa conducido por Flor de la V esta denuncia por violencia familiar cayó bajo la supervisión de la jueza de Familia, Celina Cendra.

Indiana Cubero celebró sus 15 años con Nicole Neumann, punto clave en la reconciliación.



El origen de esta denuncia fue el 18 de diciembre de 2022, cuando una fuerte discusión entre Nicole Neumann e Indiana Cubero habría provocado la ruptura de su relación.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

La disputa generó gran repercusión en las redes sociales, cuando Indiana Cubero decidió no pasar las Fiestas con Nicole Neumann ni Manu Urcera. En ese entonces, Maite Peñoñori, panelista en "Intrusos", informó que tanto Nicole Neumann como Indiana Cubero habrían iniciado terapia bajo la orientación judicial.

El rol de Manu Ucera en la pelea entre Indiana Cubero y Nicole Neumann

Manu Ucera habría sido clave en este conflicto y la relación con Indiana Cubero marcó la cancha. Una de las versiones que habían surgido en ese momento, aseguran que la adolescente había conocido a un joven mayor que ella cuando lo acompañó a una de sus carreras.

“La hija habría conocido a chico un poquito más grande, ella tiene 14 y el chico tendría 17 años. A Manu le pareció que todavía era chiquita como para empezar una historia y él habría alertado a Nicole sobre esta situación”, contó Karina Iavícoli sobre esta situación.

“Nicole le habría dicho a la hija ‘me parece que todavía sos chica para ponerte de novia, estás estudiando, saliendo con tus amigas’. Le dijo lo que creo que cualquier madre le diría a sus hijos”, agregó la periodista dando a entender que ese habría sido el punto de inflexión entre madre e hija.

Qué dijo Nicole Neumann y cuál fue la primera señal de acercamiento

En medio del escándalo, Nicole Neumann decidió alejarse de la prensa y no hablar sobre lo sucedido. Sin embargo, no pudo eludir las preguntas de los periodistas.

"Eso no existe, siguen hablando de algo que no existe", dijo en Intrusos tiempo atrás. "Me molesta que haya menores en el medio que pasen por cosas que no deberían pasar", agregó al respecto.

Indiana, Allegra y Siena Cubero en la boda de Nicole Neumann.

Tiempo después, Indiana Cubero y Nicole Neumann se reunieron en el cumpleaños de la joven. Este evento marcó un antes y un después y la adolescente tuvo un almuerzo con su mamá y su familia, mientras que celebró con sus amigos y Fabián Cubero en otra oportunidad.

La boda y la reconciliación definitiva

El tiempo fue sanando las heridas y finalmente Indiana Cubero y Nicole Neumann se mostraron más unidas que nunca en la boda de su mamá Nicole Neumann, el pasado 8 de diciembre en una estancia de Exaltación de la Cruz.

Indiana Cubero.

A pesar de su bajo perfil en redes, la joven decidió compartir imágenes de este especial momento donde la familia se unió para la llegada del nuevo integrante, el bebé que espera Nicole Neumann junto a Manu Urcera.