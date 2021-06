Nicole Neumann le respondió a la ex de José Manuel Urcera

Nicole Neumann atraviesa un excelente momento y este fin de semana hizo oficial su romance con José Manuel Urcera.

La modelo de 43 años compartió una foto con el piloto tras confirmar el noviazgo con su viaje a la Patagonia el anterior fin de semana. Pero esta relación trajo polémica y, tras las primeras imágenes de la pareja, la ex novia del piloto salió al cruce.

Después de admitir que mantuvo un encuentro con Urcera, Mica Álvarez Cuesta se dedicó a defenestrar a su ex pareja. Sobre esta polémica, Nicole Neumann aseguró no estar al tanto de lo que sucedía y disparó: "Yo estoy muy bien, y no me engancho con los pasados de mis relaciones".

Nicole Neumann compartió la primera foto con José Manuel Urcera.

Luego, Nikita se encargó de compartir una irónica placa. "No hay combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña" , decía la frase que subió a sus redes sociales.

Palito a Nicole Neumann: la palabra de Mica Álvarez Cuesta, ex de José Manuel Urcera

Tras destapar la olla, Mica Álvarez Cuesta respondió a sus seguidores con fuertes palazos para José Manuel Urcera. Mediante su cuenta de Instagram, la morocha disparó con ironía contra el deportista y Nicole Neumann.

Mica Álvarez Cuesta, ex novia de José Manuel Urcera.

La joven confirmó que volverá a la TV para aclarar algunas mentiras. "Porque si bien no es lo mío, no me gusta que se digan mentiras", dijo en ese sentido.

Luego, se refirió a la frase que Nicole compartió en sus redes y tiró: "Es una frase que la define muy bien"