Nicole Neumann habló ayer en el programa de Karina Mazzocco, “A la tarde”, sobre el viaje que su hija Indiana Cubero (14), hizo con una amiga, Jose Manuel Urecera, novio de la modelo, y dos amigos más de piloto de carreras, a más de 300 kilómetros sin ninguno de sus dos padres.

LAM dio a conocer una supuesta interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, luego que se conociera el viaje de su hija a Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, gracias a una foto que Urcera subió a su cuenta de Instagram y que minutos más tarde eliminó.

Según Andrea Taboada, Fabián habló con su abogado, el letrado César Corozza para tomar cartas en el asunto, ya que Indiana y ninguna de sus tres hijas, tendrán un permiso legal o un consenso para realizar este tipo de viajes sin sus padres presentes.

Nicole Neumann negó estar al tanto una denuncia por parte de Fabián Cubero.

Luego de este breve marco sobre la situación actual entre los ex, Nicole Nuemann habló en América TV y dio su versión de los hechos y negó estar al tanto de una demanda por parte de su ex y padre de sus hijas.

El periodista en el móvil le preguntó a la modelo, de manera directa, sobre la supuesta demanda que Fabián había iniciado por este viaje no autorizado de su hija: “No estoy enterada de nada de eso, chicos. Por suerte, en mi vida no hay conflictos hace rato, ya lo saben. Yo me desprendí, fuimos todos a las carreras como siempre, en familia. Manu es familia".

“Les fascina pasar tiempo con él, les encantan los programas de las carreras, me matan si no las llevo y eso fue todo lo que hicimos. Después de eso, bueno, cada uno, el que quiera conflicto, tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado, ya no entró más”, enfatizó la presentadora.

“En mi vida no se terminó la paz. Yo estoy más en paz que nunca”, agregó Nicole Neumann, haciendo referencia a que no está dispuesta a entrar ahora en un conflicto familiar y que tampoco lo tiene.

Nicole Nuemann negó que Indiana haya estado sola sin ella en Entre Ríos

“Sobre el viaje “sola” de su hija Indiana, Nicole Neumann comentó: “Sí, Indiana fue el viernes con él porque yo tenía que trabajar y yo me fui el sábado en la mañana con las dos chiquitas”.

Finalmente, Nicole Neumann cerró diciendo que lo que ocurrió no representa ningún problema porque Manu Urcera es su pareja: “Así como vive en casa, conmigo y mis hijas, nada, ni idea, no sé qué decirte”.