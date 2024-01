Nicole Neumann espera su cuarto hijo, el primero con el piloto Manuel Urcera y todo es sonrisas. Pero lo llamativo, según reveló la modelo a CARAS desde Punta del Este, donde veranea también con sus hijas Allegra y Sienna (Indiana eligió pasar las vacaciones con su papá en Mar del Plata) es que al momento de revelarse el sexo en una ecografía, la conductora no estaba acompañada de su pareja.

Por qué Manu Urcera no acompañó a Nicole Neumann a la ecografía

Sucede que Urcera no podía acompañarla ese día por estar probando autos con vistas a su próxima temporada automovilística en Turismo Nacional y Turismo Carretera, las únicas dos categorías en las que competirá durante el 2024. Pero aunque el esposo de Neumann no estuvo físicamente en el lugar, la alegría de que fuera el primer varón -y el primer hijo del deportista- borró cualquier circunstancia que pudiera empañar el gran momento.

Tras confirmar el sexo y para sellar un año soñado -con doblete de boda y bebé en camino para fines de mayo- la pareja pasó unas merecidas vacaciones en Punta, a las que también se acompló la familia de Urcera. Todavía sin definir nombre, aseguran que ya hay opciones cerca. “Tenemos dos que nos gustan mucho. Casi seguro que de ahí no saldrá. Pero todavía no hay una decisión tomada”, aclaró ella.

Nicole Neumann ya no es madre primeriza y aunque cada embarazo es diferente, admite que no encuentra grandes diferenciales con sus anteriores experiencias. “No sé si hay mucha diferencia, porque en estos tres primeros meses me sentí igual de mal que antes, con mucho sueño y los malestares típicos. Lo que sí es diferente es la carga emotiva por la ilusión de tener mi primer hijo con ‘Manu’, y eso me hace revivir por momentos mi primer parto. La alegría de dar a luz siempre es inmensa, y también siento la felicidad de los abuelos paternos porque va a ser su primer nieto”, cuenta “Niki”, que esta semana ingresó en el cuarto mes de embarazo.

FOTOS: Federico De Bartolo/Perfil