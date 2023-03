Nicole Neumann y Pampita, no paran de hacerse presente en eventos, programas de televisión o eventos familiares, y para ellos siempre lo hacen con unos looks increíbles que deslumbran a todos. Con estilo propio y personalidad ante todo, ambas saben implementar lo que será tendencia para este 2023.

Nicole Neumann, la futura esposa de Manu Urcera, lucio un mini vestido con espejos incrustados y lentejuelas, el cual lo acompaño con unas bucaneras de caño altas de color negra con taco aguja, gamuzadas y arrugadas. El peinado, recogido con dos mechones a su costado y el make up, un labial rouge rojo y mascara de pestañas negra.

Nicole Neumann

Pampita

Pampita eligió un vestido cut out, elastizado al cuerpo y confeccionado con tejido de punto. Parecido al modelo de Neumann, es un strapless y de corte midi, pero con detalles de adornados en el busto, en cuanto al calzado, unas sandalias stiletto con tiras decoradas con strass y taco decorado con pedrería. El cabello, recogido y con dos mechones al costado de su rostro y el make up se caracterizó por un smokey eyes y un labial color nude.

El inicio de una rivalidad

Nicole Neumann y Pampita, se encuentran trabajando juntas en el programa “Los 8 Escalones del Millón”, pero la rivalidad entre las modelos, comenzó hace más de 16 años entre dimes y diretes. Lo cierto es que ambas tuvieron su careo face to face, en el programa “Pampita Online” conducido por la misma Pampita y una de las invitadas fue la blondie.

Nicole Neumann y Pampita

"Yo tenía que salir al lado de Giordano para cerrar el desfile, pero me pasaste el brazo por delante para abrazarlo y yo quedé pintada. Ahí empecé a pedir que te pusieran del otro lado de Roberto, y no al lado mío. Por eso dije que eras mala compañera, y porque tenías feas actitudes en los desfiles con muchas otras colegas. Hasta dejaste llorando a algunas chicas por sacarles un vestido que a vos te gustaba para desfilar”, agregó Neumann. Pero Pampita no se quedó atrás y le retrucó: "Desde siempre había mala onda de parte tuya hacia mí. Además, yo nunca posé ni cerré un desfile al lado de Roberto Giordano".

J.M