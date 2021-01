Nieves Zuberbühler: la increíble historia de amor de la periodista que triunfa en New York

Para la periodista Nieves Zuberbühler (30) el 2020 fue un año intenso de trabajo y emociones. Radicada en New York con su novio James Wyman (31) un empresario sudafricano de robótica, los dos tienen lejos a sus familias y no pudieron viajar a verlos por la pandemia del coronavirus. Para empezar el 2021, decidieron viajar a Hawai y juntos disfrutaron de ese paraíso de aguas cristalinas, selva, volcanes, flores y peces de todos los colores. Enamorados y fanáticos de los deportes de agua, hicieron snorkel, surf, nadaron con tortugas y vieron ballenas.

Nieves trabaja en el noticiero “60 minutes”, hace investigaciones para National Geographic y es corresponsal de TN y canal 13 de Argentina y también de Chile. El año pasado cubrió con profesionalismo las consecuencias de la pandemia y estuvo a full en hospitales, morgues móviles y mostró lo terrible de esa crisis en esa gran ciudad. También transmitió las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floy asesinado por el gobierno americano. Encima contrajo Covid y aunque fue de forma asintomática, saberlo la shockeó mucho y más cuando se enteró que había contagiado a su pareja, quien es su pilar y compañero incondicional. Por eso los dos quisieron regalarse esos días en Maui. En realidad Hawai fue su opción B, ya que tenían planes de venir a la Argentina pero no pudieron concretarse porque los consulados están cerrados por la pandemia y si bien James tenía aprobada su visa, le faltaba un sellado para terminar el trámite y poder viajar a nuestro país y conocer a la familia de Nieves. Inseparables, disfrutaron a pleno los días de vacaciones.

“Dijimos aprovechemos para conocer Hawai que pertenece a Estados Unidos y la verdad es que pudimos venir aunque fue un viaje muy largo y son muy estrictos con el covid. Es el único estado que tiene la pandemia bajo control. Setenta y dos horas antes de venir nos hicimos un test y si estás en una isla y querés ir a otra, lo debes volver a hacer. Maui es muy vasta, hay playa, selva, montaña, naturaleza. Es hermosa, tiene muy buenas olas para surfear, nadamos con ballenas, tortugas. Hawai fue conquistado por EEU hace muchos años pero su cultura hawaiana aún está muy arraigada y es apasionante. Cuando explotó el lío en Washington y los seguidores de Trump tomaron el capitolio, fue algo muy triste porque fue un ataque a las instituciones democráticas del país,y tuve que salir al aire pero por suerte, James me banca, me entiende me apoya y se hace todo más fácil. Es mi compañero de aventuras y el destino que elegimos fue soñado” , cuenta Nieves, quien cautivó con su belleza natural en los paisajes de ensueño y se la vio muy enamorada de James. Hizo topless, mimó a su novio y se animó a los deportes extremos que la apasionan.

“Tenemos amigos locales así que también compartimos tiempo con ellos. Una noche nos fuimos a dormir a Hana, a la casa de un amigo que vive ahí. Siempre es un lujo tener afectos locales porque conoces los lugares de otra manera. Cuando llegue a New York quiero continuar ejerciendo mi profesión de periodista en los distintos medios con que trabajo y además estoy desarrollando varios proyectos de series sobre temas relacionados a Latinoamérica. Y lo que es más importante, seguir afianzando mi relación con James. Es mi amor. Mi buen amor”, concluye.