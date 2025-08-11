No es necesario que llueva y Zaira Nara lo demostró: la reversión del uso de botas de goma para un look invernal

Zaira Nara es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina. Su estilo extravagante y original la posicionó como una de las modelos más sensuales y una buena consejera fashionista. Sin importar el evento o la ocasión, ella llama la atención de todos los expertos al demostrar sus capacidades para reversionar los calzados o prendas para utilizarlos en todo momento. En las últimas horas, demostró que las botas de lluvia pueden ir en un look casual de la playa.

Tras un lujoso viaje por Europa​, Zaira Nara volvió a su lugar en el mundo: José Ignacio, en Uruguay. Rodeada de playa y seres queridos, la modelo busca tomarse unos días en el país vecino o pasar los veranos allí. Es por eso que, en el contexto de su nuevo negocio personal, decidió disfrutar de los paisajes uruguayos. En esta ocasión, demostró, una vez más, ser una influencia de la moda original y reversionó un calzado para lucir en un look casual.

Si hay algo que la identifica por sobre otras modelos es su originalidad y extravagancia a la hora de vestir. En todo momento, busca romper con lo clásico y luce diferentes estilos para ver cómo vestir en cada uno de ellos. Sin embargo, las botas son un acompañamiento clave que la siguen en todos los looks. Ya sean de caña alta como vaqueras, busca combinarlas con prendas y atuendos que rompen con el estereotipo de su uso. En las últimas horas, compartió un outfit que enamoró a todos por lo cómodo que es para las bajas temperaturas.

En un atardecer de mates en la playa, la modelo optó por lucir una campera de plumas abrigada, de color beige, en composé con su mate estilo vaquero. El mismo lo combinó con unos pantalones de jean holgados, y lo cerró con unas botas de lluvia. Para que el calzado sea más canchero y quede perfecto con el look, decidió poner parte del jean dentro de la caña. El estilo street demostró ser abrigado y perfecto para la ocasión, donde los vientos pueden ser fuertes y el calzado de lluvia se vuelve ideal para enfrentarlo.

Sus seguidores y expertos fashionistas no tardaron en demostrar lo mucho que les había gustado la combinación. Zaira Nara abrió la posibilidad de las botas de lluvia para un look casual de playa en invierno, y demostró un estilo más bien urbano y comfy. La modelo no duda en darle su toque vaquero, pero también demuestra a sus fanáticos que no siempre el calzado sirve para una ocasión en particular, sino que pueden reutilizarse en cualquier momento.

A.E