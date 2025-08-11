¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 11 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía, pero cuidado con decir todo lo que pensás sin filtro. Podés tener un cruce con alguien cercano. Ideal para retomar un proyecto que habías dejado colgado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Un tema económico te puede tener con la cabeza a mil. No te apures a decidir, esperá a tener todos los datos. La noche pinta ideal para disfrutar de una comida rica en buena compañía.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Se te abre una oportunidad para conocer gente nueva o para fortalecer un vínculo que venía medio flojo. En el trabajo, no subestimes los detalles, ahí puede estar la clave del éxito.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La semana empieza con cierto cansancio, así que andá despacio. Buen momento para ordenar papeles o acomodar temas pendientes en casa. Un gesto de alguien te va a emocionar más de lo que imaginás.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Vas a sentir que todo gira a tu favor. La seguridad en vos mismo te va a abrir puertas. En lo sentimental, una charla pendiente se puede dar hoy y aclarar muchas cosas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El lunes viene con cambios de planes, así que no te pongas rígido. Adaptarte te va a permitir aprovechar una oportunidad inesperada. Un consejo: no todo se resuelve con lógica, a veces hay que seguir la intuición.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tu poder de negociación está en su punto justo. Usalo para resolver algo que hace rato te viene preocupando. Un encuentro casual puede convertirse en el inicio de algo interesante.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hoy podés sentirte más intenso que de costumbre. Evitá caer en discusiones que no llevan a ningún lado. Buen día para poner en palabras lo que sentís y sacarte un peso de encima.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina puede resultarte pesada, pero no es momento de abandonar compromisos. Una noticia del exterior o de alguien que vive lejos te va a levantar el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se te presenta un desafío que va a poner a prueba tu paciencia. No te dejes llevar por la ansiedad. En lo personal, un gesto tuyo va a ser muy valorado por alguien importante para vos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La creatividad está a flor de piel, ideal para arrancar algo nuevo o darle una vuelta de tuerca a lo que venías haciendo. No descuides tu descanso: tu cuerpo te puede pasar factura.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Podés sentirte más sensible de lo habitual. Aprovechá para reconectar con lo que realmente querés y dejar de lado lo que no suma. La noche trae un momento de calma muy necesario.