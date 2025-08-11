El dolor de Indiana Cubero por la muerte de su abuelo: "No tengo palabras para describir lo que siento"

El viernes murió Carlos Cubero, a sus 75 años. El papá de Fabián Cubero falleció en Mar del Plata y fue despedido este fin de semana por sus seres queridos. Mediante las redes sociales, su familia demostró el dolor que atraviesan ante la pérdida y fue Indiana Cubero quien abrió su corazón para describir la gran importancia de su abuelo en su vida.

Indiana Cubero y su dolor por la muerte de su abuelo

La familia Cubero atraviesa un gran dolor al despedir a Carlos, el padre y abuelo del clan. El hombre falleció a los 75 años en su Mar del Plata natal y fue mediante diversos posteos en redes sociales que sus seres queridos expresaron el triste momento, recordando su personalidad y el importante rol que tuvo en la vida de todos ellos.

“Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo. Un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos, enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos, todo eso y mucho más…“, fueron las palabras de Fabián Cubero sobre su papá.

Por su parte, las Allegra e Indiana Cubero compartieron en Instagram imágenes con su abuelo para despedirlo. Pero transcurridas las horas, fue la mayor de las hijas de Nicole Neumann quien se explayó sobre el momento que atraviesa. "El mejor abuelo que me pudo haber tocado. No tengo palabras para describir lo que siento, te voy a extrañar mucho abuelo. Una persona muy especial en mi vida, honesta, cariñosa, amable y con un corazón enorme", escribió la joven de 17 años.

Y agregó:" Voy a extrañar tus mensajes todas las mañanas, tus abrazos, tus besos, tus risas. Me quedo tranquila que estás en un lugar mejor, sin dolor ni sufrimiento, que descansas en paz. Te amo abuelo, incondicionalmente. Ojalá los abuelos fueran eternos. Volá alto, yo sé que siempre nos vas a acompañar y cuidar desde arriba. Te amo". En este dolor, Nicole Neumann apoyó a su hija, dándole un Me Gusta a su publicación.

De esta forma, Indiana Cubero se unió a las palabras de su padre, para describir cómo Carlos los acompañó con amor durante sus vidas. El dolor de la familia quedó plasmada en redes sociales. Por el momento, no dieron a conocer los motivos del fallecimiento.