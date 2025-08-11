Con un look boho chic y campestre, Pampita deslumbró en el cumpleaños de su hija Anita

Pampita disfrutó de un fin de semana lleno de amor y diversión. En un gran evento, celebró el cumpleaños de Anita García Moritán, junto a sus amiguitos y familiares. La niña había pasado el día en la nieve de Villa La Angostura, por eso, en su regreso, sus papás decidieron darle una celebración en Buenos Aires. Para el mismo, Pampita volvió a imponer en la moda, y demostró un look boho chic ideal para fusionar con otros estilos, como el cowgirl.

Pampita en el cumpleaños de Anita García Moritán

Pampita dio cátedra de cómo fusionar dos estilos diferentes: el bohemio y el cowgirl

Pampita es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina. En cada evento al que participa, busca lo mejor de su estilo personal y lo reversiona con las tendencias de la moda y las originalidades de otros looks. Sin embargo, su pasión fashionista la comparte siempre de la mano de su hija, Ana García Moritán. La niña aprende de su mamá y la acompaña con los mejores looks, mientras sigue en la búsqueda de sus propios gustos y con qué prendas se queda mejor.

Pampita y Anita García Moritán

Es por eso, y por todos los momentos tiernos que viven juntas, que Carolina Ardohaín decidió hacerle un especial festejo de cumpleaños. Con temática de Lilo y Stitch, y junto a su expareja Roberto García Moritán, organizaron una fiesta divertida para todos los amiguitos de su hija y su familia. En la ocasión, la modelo decidió volver a demostrar sus conocimientos y talentos en la moda, y dio cátedra de cómo fusionar dos estilos diferentes, sin perder el personal.

Manteniendo la elegancia y su amor por las prendas duraderas, reversionó el boho chic junto al campestre, para armar un look tendencia. Como base, eligió una musculosa blanca que hacía llamar la atención a los pantalones Oxford, con rayas estilo cowgirl y un cinturón con broche llamativo, y a unas botas marrones. Finalmente, cerró el conjunto con un kimono largo hasta los tobillos y mangas tres cuartos. Si bien el estilo era bohemio, los dibujos que presentaban eran de inspiración de la naturaleza, siguiendo con el primer estilo elegido.

El look de Pampita en el cumpleaños de Anita García Moritán

Sus seguidores en Instagram no tardaron en dejar comentarios respecto a su look y al evento. La sonrisa de Anita García Moritán demostró que fue una noche única y especial para la niña, al igual que para sus padres. Por su parte, Pampita eligió la comodidad del campestre y lo fusionó con el estilismo del boho chic, demostrando que su estilo elegante puede verse en diversas prendas y conjuntos. La modelo no tiene miedo de probar con la moda, para todos sus eventos importantes.

A.E