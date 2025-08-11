Eva Bargiela está transitando los últimos meses del embarazo. La felicidad la acompaña en todo momento, al igual que sus amigos y familia. Sin embargo, en las últimas horas, dio a conocer una dolorosa situación que la golpeó. En su cuenta de Instagram, compartió la noticia de que había fallecido su gran compañera de vida, Frida, su perra. La mascota estuvo con ella en todos los momentos claves de su vida, y ahora tuvo que despedirla.

Eva Bargiela y sus mascotas

Las palabras de Eva Bargiela al tener que despedir a su gran compañera de vida

Eva Bargiela es una de las celebridades que están pasando por el momento más importante de sus vidas. Junto a su pareja, Gianluca Simeone, la joven está esperando a su primer hijo. Entre fashionismo y eventos familiares, la pancita crece día a día, mientras se acerca el nacimiento del niño. Sin embargo, y en medio de esta alegría, un triste noticia se dio a conocer, y que lastimó mucho a la modelo. Su perra y compañera de vida, Frida, falleció en los últimos días.

Eva Bargiela y su perra, Frida

Se trataba de una Frenchton, que es el resultado del cruce entre un Bulldog Francés y un Boston Terrier. A principios del 2025, algunos de sus seguidores habían expresado preocupación, ya que se había dado a conocer que la perra tenía una enfermedad oncológica. Sin embargo, la modelo había llevado tranquilidad al contar de que estaba controlada y siendo cuidada por ella y por su pareja, quienes no dudaban en refugiarse en la mascota.

Eva Bargiela y su perra, Frida

Pero, el domingo por la noche, Eva se pronunció en su cuenta de Instagram y compartió tiernas imágenes con Frida. De esta manera, contó la noticia de su fallecimiento y expresó su dolor. "Mi Fridita hermosa, casi 12 años juntas. No te imaginas lo que te voy a extrañar, no te imaginas cuántas veces me salvaste", escribió en el posteo. Sus amigos, familia y seguidores no tardaron en darle el pésame y dedicarles dulces palabras que la acompañen en este duro momento.

Las palabras de Eva Bargiela a su perra, Frida

Tras el posteo, Eva Bargiela no se volvió a pronunciar en redes sociales, refugiándose en la tranquilidad de su hogar y su intimidad. Frida era una de las dos mascotas que la modelo tiene con Gianluca Simeone, y fue su compañera más fiel en todos los momentos. En su cuenta de Instagram, Eva no dudaba en compartir fotografías con las perritas que estaban a su lado, y ahora pasa por un doloroso momento, mientras vive los últimos meses del embarazo.

A.E