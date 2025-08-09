Anita García Moritán celebró su cuarto cumpleaños con una fiesta soñada que combinó color, diversión y una ambientación inspirada en Lilo y Stitch, el personaje de Disney que más le gusta. La organización estuvo a cargo de su madrina, Luciana, una de las grandes amigas de Pampita, quien cuidó cada detalle para que la jornada fuera perfecta.

Las mejores fotos del cumpleaños de Anita García Moritán

La decoración incluyó guiños hawaianos y al simpático extraterrestre azul, mientras que los souvenirs para los chicos fueron originales valijitas con libros para colorear de Stitch. El festejo de Anita García Moritán arrancó a las 15 y reunió a familiares y amigos cercanos. Entre los primeros en llegar estuvieron Delfina y Santino, hijos mayores de Roberto García Moritán, el hermano de Pampita, Guillermo, con su novia, y la mamá de la modelo.

Benjamín Vicuña también se hizo presente, llevando a los hijos que comparte con Pampita: Beltrán, Benicio, además también trajo a sus retoños con la China Suárez, Amancio y Magnolia. Tras quedarse un rato, regresó más tarde para buscarlos. Bautista, por su parte, llegó con amigos y se retiró por su cuenta.

Las fotos del cumpleaños de Anita García Moritán: decoración de Lilo y Stitch y todos los invitados

Roberto García Moritán dijo presente en el evento que celebra la vida de su hija y, estuvo nada más y nada menos que su nueva novia, Priscila Crivocapich, demostrando así ser una familia ensamblada en donde todos se la llevan bien.

También asistieron Barby Franco con Fernando Burlando y su hija Sarah Burlando. Floppy Tesorouro y Angie Balbiani acompañaron a Pampita en este día tan especial para Anita.

Con juegos, risas y mucha complicidad familiar, Anita García Moritán disfrutó de un cumpleaños que combinó la intimidad de un encuentro en familia con la magia de su personaje favorito.

