Nancy Pazos y Noe Antonelli se cruzaron en el programa A La Barabarossa porque analizaron las actitudes de Alfa, estaban hablando de cuando Walter le metió un dedo en la boca a Camila mientras dormía y luego también hablaron sobre como trata a los demás compañeros, en especial Ariel.

A Noe no le gustó nada que Nancy tilde a Alfa de acosador. "No está bueno lo que está haciendo... Ariel obviamente que se agarra de eso, pero la realidad es que cualquiera tendría que haber reaccionado ante esto. La víctima muchas veces no se da cuenta de que es víctima. Hay bromas que no se hacen y menos meterle el dedo en la boca, cuando todos sabemos lo que significa o lo que vas a pensar en función de esto. Vos tenés que tenerle respeto básicamente físico", dijo Pazos.

Mostrándose en desacuerdo con su compañera, Noe explicó su punto: "Cuando estás durmiendo es hasta desagradable que te miren, es un momento muy íntimo, de mucha privacidad. Ahora, lo que yo creo es que no haya tenido una intención, ni mucho menos. Más allá de eso, es complicado hacerle un planteo como este a una persona como Alfa".

Las panelistas tampoco se pusieron de acuerdo con la relación que llevan Ariel y Alfa, ya que en cuanto puede Walter lo está molestando o haciendo burla al parrillero. Noe cree que Ariel "no es honesto".

"Maxi le hace un planteo desde un lugar mucho más genuino, que realmente te das cuenta de que lo piensa, de que le afecta y de que quiere deconstruirlo a Alfa, lo dice así. En cambio, Ariel lo que está haciendo es aprovecharse de esa situación y la gente lo ve afuera", explicó cuando la dejaron continuar.

"Se lo diría de la misma manera y peor que Ariel, solo porque a mí me irritan las actitudes de Alfa, que es la diferencia con vos", la retrucó Nancy. "No, a mí me irritan las actitudes de Alfa, lo que no hago es un juicio de valor desmedido sobre una persona", cerró Noe Antonelli.

