La nueva vida de Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo, a los 50 años: negocio propio, creadora de una marca y familia

Geraldine La Rosa construyó un camino propio mientras acompañaba la extensa trayectoria deportiva de Marcelo Gallardo. A lo largo de los años, combinó la vida familiar con distintos proyectos vinculados al mundo de la moda, desarrollando actividades que mantuvo alejadas de las cámaras y que formaron parte de su recorrido personal. Su interés por el diseño, la formación especializada y la construcción de iniciativas independientes marcaron distintas etapas de su vida.

Negocio propio y creadora de una marca: La vida de Geraldine La Rosa, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo

Geraldine La Rosa construyó una vida marcada por el perfil bajo, por la discreción y por proyectos personales desarrollados lejos de la exposición mediática. Aunque estuvo décadas acompañando la carrera de Marcelo Gallardo, la diseñadora desarrolló una carrera propia dentro del universo de la moda y consolidó distintos emprendimientos vinculados a la indumentaria. A los 50 años, continúa enfocada en su familia y en las actividades profesionales que fue construyendo.

Geraldine La Rosa

La historia de la empresaria y el exfutbolista comenzó cuando ambos eran adolescentes y vivían en Merlo. El vínculo nació durante los primeros años de la década de 1990 y fue creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en una relación estable. Después de varios años de noviazgo, decidieron dar un paso más y contrajeron matrimonio a fines de 1997, en una etapa en la que el ex River Plate comenzaba a consolidarse como una de las figuras destacadas del fútbol argentino.

Mientras acompañaba los distintos desafíos profesionales de Marcelo Gallardo, Geraldine La Rosa también apostó por su propia formación. Sus primeros estudios estuvieron relacionados con el modelaje y el protocolo, pero más adelante amplió sus conocimientos a través de especializaciones vinculadas a la asesoría de imagen, el análisis textil y el desarrollo de colecciones. Esa preparación le permitió crear un camino propio dentro del sector de la moda y desarrollar proyectos independientes.

Con el paso de los años, esa experiencia desembocó en la creación de Geraldmoon, una marca con la que comenzó a materializar sus ideas y propuestas de diseño. El proyecto tomó impulso durante una etapa en la que la familia residió en el exterior debido a los compromisos deportivos del director técnico. Las mudanzas y el contacto con otras culturas aportaron nuevas influencias a su trabajo, permitiéndole desarrollar distintas colecciones.

El perfil reservado que hace años Geraldine La Rosa mantiene con su familia

Además de su faceta profesional, Geraldine La Rosa ocupa un rol central dentro de una familia integrada por cuatro hijos varones: Nahuel, Matías, Santino y Benjamín. A lo largo de los años, acompañó el crecimiento de cada uno de ellos en medio de una dinámica atravesada por viajes, cambios de residencia y los compromisos laborales que marcaron la carrera deportiva y técnica de Marcelo Gallardo.

Geraldine La Rosa, Marcelo, Nahuel, Matías, Santino y Benjamín Gallardo

Los dos hijos mayores siguieron caminos vinculados al fútbol profesional, mientras que los menores también mantuvieron una relación cercana con ese deporte durante sus etapas de formación. A pesar de las exigencias que implicaba la carrera del exfutbolista, la diseñadora asumió gran parte de la organización cotidiana del hogar. Esa experiencia la llevó a desarrollar una dinámica basada en la autonomía y en la gestión de múltiples responsabilidades al mismo tiempo.

Desde que inició su relación con Marcelo Gallardo, Geraldine La Rosa decidió mantenerse alejada de los medios, manteniendo un perfil bajo centrado en sus hijos. Su presencia en eventos y apariciones mediáticas fue limitada, una decisión que sostuvo incluso cuando la popularidad del director técnico creció dentro y fuera de la Argentina. Su prioridad estuvo puesta en fortalecer los proyectos personales que desarrollaba de manera paralela. En sus redes sociales suele compartir momentos cargados de complicidad familiar.

Geraldine La Rosa

Geraldine La Rosa construyó un recorrido ligado al diseño, los proyectos vinculados a la indumentaria y el acompañamiento de una familia que creció junto a Marcelo Gallardo. Con una trayectoria desarrollada lejos de la exposición constante, mantuvo sus propios emprendimientos y una actividad profesional que fue consolidando con el paso de los años. Entre su formación y su dedicación a la vida familiar, su actualidad refleja distintas facetas que formaron parte de su vida desde mucho antes de quedar asociada al reconocido entrenador.

VDV