La verdadera historia del vínculo que unió a Alina Moine y Marcelo Gallardo

Uno de los rumores de romance que movilizó al ámbito futbolístico fue el de la periodista deportiva Alina Moine y el ex DT de River Marcelo Gallardo. Su relación se robó los flashes de las cámaras y el centro de atención mediática, sobre todo en encuentros de entrevistas y dichos de ambos sobre la otra persona.

Sin embargo, y a pesar de las insistencias de los medios de comunicación, en ningún momento se oficializó un vínculo romántico entre ambos, más allá del de una amistad muy cercana que exponían frente a las cámaras. Con el correr de los años, algunos usuarios hicieron sus propias investigaciones y la propia periodista salió a contar algunos de los detalles de lo que significó su vínculo, que iba más allá del respeto mutuo y la buena relación que se veía frente a las cámaras.

Alina Moine, Marcelo Gallardo

El comienzo de los rumores entre Alina Moine y Marcelo Gallardo: una amistad y un contexto familiar complicado

El hermetismo, las idas y vueltas y los rumores son claves para entender el verdadero vínculo que unió a Alina Moine y Marcelo Gallardo. La historia comienza a finales del 2018, cuando el DT aún se encontraba en River Plate y había mantenido varias entrevistas con la periodista deportiva. Su relación surgió en encuentros frente a la cámara de mucho respeto y buena onda. Sin embargo, tras la histórica consagración de River en la Copa Libertadores en Madrid, se comenzó a hablar de que la amistad había evolucionado a algo más que solo eso.

La realidad era que Marcelo Gallardo se encontraba en una crisis de gran magnitud con su esposa y madre de sus hijos, Geraldine La Rosa. Si bien nunca se oficializó esta situación, era conocido dentro de la prensa, lo que hizo que su cercanía con Moine se posicionara bajo la lupa mediática. Sin embargo, el DT buscó hacer desaparecer todos los dichos con una nueva reconciliación con su esposa, y el nacimiento de su último hijo, Benjamín, en el 2019.

Alina Moine, Marcelo Gallardo

Una separación forzada por la falta de claridad: el final de Alina Moine y Marcelo Gallardo

No fue hasta el 2022 en que la relación de Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa confirmaron su separación definitiva, marcada por el respeto mutuo y el cuidado de sus hijos. En este punto, su cercanía con Alina Moine no había desaparecido, lo que llevó a pensar que el romance se concretaría entre el DT y la periodista. Años después de finalizada esta historia, la propia Alina reveló, en declaraciones a Diario Olé , que exisitó una gran presión por los roles de ambos. "Tenía ese prejuicio de 'yo soy periodista deportiva y Marce es el DT de River'" , expuso, dejando en claro que las confusiones de sentimientos estaban ocurriendo.

En aquellos años, la prensa de la farándula confirmó el romance, sobre todo al surgir fotos y videos de un viaje que habían realizado juntos. Sin embargo, ninguno de los protagonistas salió a decir nada, dejando todo como si fueran rumores o un amor que no quería ser blanqueado. Esto mismo fue tomado como razón principal por la que ambos decidieron separarse definitivamente. En conversación con Infobae, Moine admitió que la exposición le afectó mucho y reflexionó: "Cuando se refieren a dos personas, es hablar en conjunto. Yo no me mando sola. En parejas, a veces uno quiere decir algo y el otro no, y hay que ceder" .

Alina Moine, Marcelo Gallardo

El presente por separado de Alina Moine y Marcelo Gallardo

Tras la polémica historia que los vinculó durante tantos años, Alina Moine y Marcelo Gallardo mantuvieron una relación de respeto, basada en todo el tiempo que pasaron juntos como amigos o novios, pero decidieron seguir sus caminos por separado. La periodista deportiva siguió creciendo en el ámbito laboral, y se volvió una de las más respetadas en la televisión argentina. Además de seguir con su trabajo periodístico, se volvió el rostro de importantes marcas de ropa que la siguen eligiendo en la actualidad. Con el correr de los meses, superó su romance con el DT y fue vinculada con otras parejas, manteniendo largos años de relación.

Por su parte, Gallardo volvió a River Plate durante un corto período en el 2024. Tras haberse despedido del club en el 2022, viajó a Medio Oriente, donde continuó con su trabajo en un club y regresó al Millonario para una segunda oportunidad. Sin embargo, en el 2025 decidió alejarse del club, de la misma manera que se mantuvo fuera del ojo mediático y los escándalos de los medios de comunicación y redes sociales, enfocándose en su presente laboral y deportivo y en su familia.

Alina Moine, Marcelo Gallardo

El vínculo de Marcelo Gallardo y Alina Moine se mantiene en completo hermetismo y silencio por parte de los dos protagonistas, pero se volvió una de las historias más seguidas por los medios de comunicación, en los años 2019 hasta el 2022. En la actualidad, el respeto de ambos por la otra persona se mantiene, y ellos exponen que siguen en comunicación solo para saludos cordiales. Sin embargo, sus vidas por separado dejaron en claro que la falta de blanqueo y las idas y vueltas fueron la razón principal por la que el romance no llegó a evolucionar.

A.E