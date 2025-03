Si algo caracteriza a Flor Vigna son los cambios, la bailarina de 30 años en los últimos doce meses pasó del naranja al castaño oscuro y de un estilo curly a un lacio inigualable. Recientemente protagonizó una nueva metamorfosis en la que decidió experimentar con la longitud de su cabellera.

La expareja de Luciano Castro compartió el jueves 27 de marzo un video del momento en el que su estilista Cristian Rey le dice adiós a la larga melena de la mediática. Vigna además brindó una reflexión acerca de los cambios y contempló la importancia de animarse a cambiar.

Los camaleónicos looks de Flor Vigna

¡Un nuevo corte! Flor Vigna hizo un drástico cambio de look en su cabello

Con un divertido y emotivo video Flor Vigna esta semana se sinceró ante sus 5,5 millones de seguidores. La argentina oriunda de Floresta posteó su radical cambio y dejó atónitos a sus fans, quienes apoyan cada una de sus decisiones estilísticas.

"¡Cambio de look extremo! Bueno tampoco tanto, pero la posta es que a mí me gusta cambiar. No por crisis, no por trauma sino porque me gusta vivir la vida y hacer lo que se me canta el traste sin molestar a nadie", comenzó relatando la actriz mientras que en el video se la pudo ver sonriente en los momentos en los que su peluquero arrimaba sus enormes tijeras.

"Así que me animé al corte de pelo más corto que hice en toda mi vida", confesó decidida. "Así quedó, a mí me encanta y sobre todo porque me animé. Para mi la vida se trata de eso, de animarte a hacer lo que te hace feliz, así sea cambiar ocho veces el pelo, animarte a un nuevo vínculo, a cambiar de trabajo...", prosiguió para finalmente cerrar con una recomendación. "Animate a todo", aconsejó firme la actriz.

El corte en sí consiste en un carré con textura que genera movimiento interno. El estilista utilizó un 'color blocking', una técnica que consiste en decolorar mechas enteras de dos colores diferentes. En el caso de Flor Vigna, ella ya contaba con castaño muy oscuro y un rubio cálido en una de sus mechas.

El nuevo look capilar de Flor Vigna

Además de compartir con sus seguidores el videoblog de su nuevo corte, también les dedicó otras enternecedoras palabras a sus fans en el pie del posteo. “Mi sueño es inspirar a una comunidad por más pequeña que sea a animarse”, expresó.

El drástico cambio de look de Flor Vigna consistió en elegir el corte del momento, el carré. Este es un clásico dentro de los salones de belleza que logró enamorar a la influencer. Con un tierno mensaje en redes sociales, la bailarina expresó su voluntad de transmitir a sus fans la valentía de jugársela por un cambio de estilo.

C.G.