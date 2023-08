Fer Dente tiene una conflictiva relación con su hermano, Tomás Dente. En varias oportunidades han dejado en claro que no tienen un vínculo y que no piensan tenerlo por motivos que no quieren comentar en la televisión. Por supuesto que los medios fueron a buscarlos en contadas oportunidades y ellos respondieron con varios dardos, lo que generó un interminable ida y vuelta. Ahora, fue el conductor de Noche al Dente que generó polémica sobre su mala relación.

Recientemente, Fer Dente contó que no lo entrevistaría a Tomás Dente, aunque no habló sobre el motivo por el cuál no permitiría que eso ocurra. Pero su hermano recogió el guante y comentó que anteriormente lo ha invitado al actor a una entrevista en su programa y él lo rechazó contundentemente. Por eso, en LAM fueron a buscarlo para que cuente un poco más sobre esto.

Fer y Tomás Dente enfrentados

El motivo por el que Fer Dente rechazó una entrevista con su hermano Tomás Dente

Cuando Fer Dente vio las cámaras del programa de Ángel De Brito, ya se imaginó qué pregunta estaba por venir, así que se preparó para responder con la mejor onda e intentar quitarle importancia al conflicto. "Cuando me preguntan, lejos de molestarme, elijo compartir mi punto de vista para que se entienda que para mí, no existe ese peso de 'los hermanos tienen que estar juntos'", comenzó diciendo sobre su relación con Tomás Dente.

Fer Dente no tuvo pelos en la lengua para responder a la polémica con Tomás Dente sobre si se dejarían entrevistar por su hermano o no. "Es cierto que le dije que no pero porque tampoco lo entrevistaría yo. Hay coherencia en lo que dijo. No viene porque yo tampoco iría", expresó.

Fer Dente

"Le deseo lo mejor siempre. Siento mucho amor por él como por mis otros hermanos y mi familia, pero elijo no tener vínculo. Ya está", contestó Fer Dente. De todas formas, a pesar de que a él y a Tomás Dente se los ve muy cerrados a retomar un vínculo, el actor no cerró las puertas: "No sé qué pueda pasar, nunca digo nunca. Pero hace años que esto sucede porque los dos elegimos que sea así y en mi caso, no es algo que tengo en mi cabeza todo el tiempo porque estoy en paz".

Por último, Fer Dente cerró con unas lindas palabras para Tomás Dente: "A mi hermano le deseo cosas buenas, no pienso mal de él. A veces se espera que de una respuesta clara, que diga 'no se da por esto' pero no hay algo puntual. Yo elijo de quién estar cerca y de quién no por motivos que me guardo para mi. De corazón, me da alegría que le vaya bien, le mandé un mensaje cuando estrenó el programa y él me mandó un audio divino cuando empecé en América".

NL.