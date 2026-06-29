Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Viviana Saccone

Viviana Saccone, reconocida figura de la actuación en nuestro país, canaliza hoy su creatividad hacia un ámbito diferente de los estudios de grabación. La actriz lanzó su primera cápsula de joyas en colaboración con la firma "eme ene joyas italianas", una apuesta que refleja su búsqueda constante de nuevos desafíos profesionales. Esta faceta como diseñadora permite a la intérprete conectar con su audiencia desde una perspectiva más íntima.

Viviana Saccone, actriz, coach ontológica y diseñadora de accesorios.



Viviana Saccone: Un camino marcado por la versatilidad



La trayectoria de Viviana Saccone destaca por una notable capacidad para habitar diversos roles, tanto en la ficción televisiva como sobre las tablas. En televisión, la actriz protagonizó éxitos memorables como "Montecristo", "Más allá del horizonte" y "La Lola", donde demostró su versatilidad actoral en géneros que van desde el drama profundo hasta la comedia.

El teatro también ocupa un lugar central en su carrera artística. En los escenarios, la actriz brilló en obras de gran relevancia como "El cuarto de Verónica" y "Casa Valentina", consolidando su prestigio ante la crítica especializada. Su capacidad para abordar textos complejos ratifica su compromiso constante con la excelencia artística.

Viviana Saccone sobre las tablas.



La versatilidad de Viviana no se detiene en las artes escénicas. Además de su labor como intérprete, ella se desempeña como coach ontológica, una disciplina que suma una capa de profundidad a su búsqueda personal. Este perfil profesional, enfocado en el desarrollo humano y la transformación del ser, se alinea con la impronta que desea imprimir en su nuevo emprendimiento.



Una colección con propósito por Viviana Saccone



La propuesta de la actriz no se limita únicamente a la estética, sino que busca transmitir un mensaje de empoderamiento a cada mujer que elija sus piezas. Saccone describe su colección como una línea pensada especialmente para aquellas mujeres independientes, valientes y decididas, que enfrentan desafíos cotidianos con elegancia y determinación. Cada uno de los diseños que integran esta cápsula nace de una elección profunda y sincera. El objetivo fundamental de esta iniciativa es reflejar la esencia única que todas las mujeres llevan dentro, celebrando tanto su brillo personal como el camino recorrido.

Viviana Saccone presentó su cápsula de accesorios junto a la firma "eme ene joyas italianas".



Para llevar adelante este proyecto, la actriz une fuerzas con "eme ene joyas italianas", una marca que cuenta con una destacada presencia en puntos clave de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo Recoleta y Puerto Madero. La alianza permite integrar la visión artística de Saccone con la calidad distintiva que caracteriza a la joyería italiana. El público ya puede descubrir la colección completa y seleccionar sus piezas favoritas a través del enlace disponible en la biografía de su perfil oficial en Instagram @vivisacconeok. Desde anillos hasta diversas piezas de diseño, la propuesta invita a sus seguidoras a acompañarla en este nuevo comienzo.

Más allá del éxito frente a las cámaras, Saccone demuestra que el arte de reinventarse resulta fundamental para mantener viva la pasión profesional. Esta cápsula de joyas funciona como un recordatorio constante sobre el valor propio, diseñado para acompañar a las mujeres en cada paso y celebrar sus logros diarios. Con este nuevo negocio, Viviana Saccone marca un nuevo capítulo en su carrera, consolidando un proyecto donde la moda y la autenticidad se encuentran en perfecto equilibrio