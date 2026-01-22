De protagonizar éxitos en la TV a líder espiritual: la nueva vida de Viviana Saccone

Viviana Saccone transita un nuevo capítulo en su vida, de protagonizar éxitos en la TV pasó a convertirse en una líder espiritual. Su camino se orienta hacia la introspección y la búsqueda personal, con propuestas que reflejan un cambio profundo en su manera de vincularse con el presente. Esta etapa la de transformación la muestra integrando prácticas de sanación y autoconocimiento.

La nueva vida de Viviana Saccone que la llevó a convertirse en líder espiritual

Viviana Saccone inició una etapa distinta, de protagonizar éxitos en la TV a líder espiritual. La actriz se abrió a un recorrido que combina experiencias de transformación y prácticas que la conectan con una mirada renovada sobre su vida. Este proceso se sostiene en momentos de reflexión y en la decisión de integrar nuevas herramientas de crecimiento interior.

Con una carrera marcada por éxitos en televisión y teatro, la destacada actriz supo construir personajes que quedaron en la memoria del público. Sin embargo, en esta nueva etapa eligió dar un paso hacia otro tipo de protagonismo, inclinado a su vida interior. La transición no implicó abandonar la actuación, sino sumar una dimensión distinta, donde la búsqueda personal se convierte en parte de su identidad pública.

A través de sus redes sociales, Viviana Saccone compartió un video donde promociona un viaje a Bali. En sus propias palabras: “Sale un viaje de sanación, un viaje de autoconocimiento, un viaje para reprogramarnos, para dejar de lado todas esas creencias que nos limitan que ya no nos sirven, que no son nuestras, que no resuenan con nuestro ser más profundo y empezar a diseñar la vida que queremos”.

El mensaje de la artista refleja el camino que decidió emprender, alejándose por un tiempo de los escenarios y las cámaras para enfocarse en una búsqueda personal. La propuesta de su viaje se presenta como una experiencia de conexión espiritual, donde la actriz invita a quienes la siguen a sumarse a un proceso de introspección y descubrimiento.

Viviana Saccone reveló detalles del cambio que protagonizó con una mirada introspectiva

En las últimas horas, Viviana Saccone destacó que este giro en su vida le permitió recuperar aspectos que sentía olvidados. “Me ayudó a recuperar la confianza en mí”, expresó en una entrevista con Puro Show (El Trece). Sus palabras sintetizaron el impacto que tuvo en su vida este proceso, que combinó prácticas de sanación, reflexión y contacto con culturas que promueven la espiritualidad.

En este contexto, la actriz explicó que la decisión de abrirse a esta experiencia surgió de un momento de profunda introspección. En el programa, también comentó que atravesó una etapa en la que necesitaba replantearse prioridades y reconectar con lo esencial. "Estoy muy feliz con esto y tienen mucho que ver con la idea de seguir creciendo y evolucionando como persona, de ser inquieta”, agregó.

El viaje a Bali, que promociona Viviana Saccone, es un ejemplo de cómo integra su experiencia artística con una propuesta espiritual. La idea de “vivir la magia de los dioses” se conecta con prácticas de meditación, rituales y espacios de sanación que forman parte de la cultura local. En sus redes, invitó a quienes la acompañan a participar de esta experiencia, con el objetivo de explorar nuevas formas de bienestar.

