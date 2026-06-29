Así fue el cumpleaños de Leandro Paredes organizado por su familia en pleno Mundial: deco de boca y pocos invitados

Mientras el plantel de la Scaloneta está viviendo otro sueño mundialista, los jugadores están siendo acompañados por sus familiares y sus seres queridos. Aunque el objetivo está puesto en conquistar otra Copa del Mundo, también tienen tiempo para compartir momentos junto a sus familias, sobre todo, aquellos que son tan especiales para ellos. En este caso, Leandro Paredes celebró sus 32 años y su familia le preparó un tierno festejo que se difundió en redes sociales.

El cumpleaños de Leandro Paredes junto a su familia

Al igual que Lionel Messi -quien celebró sus 39 años mientras Argentina disputaba la fase de grupos-, Leandro Paredes cumplió años en plena preparación para el partido dedieciseisavos de final ante Cabo Verde. Pese a que sus objetivos están direccionados a obtener un nuevo trofeo mundialista, el volante central compartió una jornada junto a su esposa, Camila Galante, y a sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro.

Cumpleaños de Leandro Paredes junto a su familia | Instagram

A través de un posteo que realizó la influencer en su cuenta personal de Instagram, se pudieron apreciar algunos de los detalles más íntimos de una velada sencilla, pero cargada de emoción. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te mereces todo lo bueno de este mundo mi vida, Feliz de compartir esta vida con vos. ¡Que todo lo que sueñes se te siga cumpliendo! Sos mi vida Te amo con todo mi corazón”, escribió con orgullo mientras desplegó unas fotos significativas del momento.

En casa una de las postales, se puede ver al matrimonio muy unido junto a sus hijos. En una de ellas, la familia posa sentada en el césped al aire libre sumamente sonrientes, mientras que, como telón de fondo se ve una deco de boca y pocos invitados. Sobre un panel de madera cuadrillé, se ven distribuidos unos globos con los colores del xeneize, mientras que también colocó ejemplares metálicos con formas de números que creaban su edad y un cartel con la palabra “Birthday (Cumpleaños)”. Por delante, una mesa con un mantel negro que contenía la torta.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes la misma consistió de un bizcochuelo rectangular cubierto con crema chantilly en todos celeste y blanco, fusionando así la temática mundialista. También dos velitas con los números 3 y 2. A un lado se podían ver platitos para servir las porciones, mientras que en el otro extremo había un mini postre bombón de chocolate. ¿Los looks de la familia Paredes-Galante? Cien por ciento descontracturado, con prendas básicas y versátiles que reflejan que lo esencial está en compartir momentos cargados de amor que alimentan el alma, en un contexto de máxima exigencia deportiva.

Cumpleaños de Leandro Paredes junto a su familia | Instagram

Los mimos que recibió Leandro Paredes por parte de su familia

Más allá de que son pocas personas las que están autorizadas para visitar a los jugadores en la concentración argentina, lo cierto es que Leandro Paredes recibió numerosos mimos virtuales que compartió en sus redes. Mientras colegas y compañeros postearon fotos junto a él y le dejaban sus anhelos para esta nueva vuelta al Sol, los que más se destacaron fueron una con una foto en la que está recibiendo un beso en el cachete de su esposa, y la otra, la foto familiar que la propia Victoria, su hija, reposteó en sus historias. “Cumple él. El que me saca una sonrisa cada día. Te amo papi. Sos el mejor”, escribió la adolescente homenajeando a su papá en este día tan importante para él.

Por su parte, él mismo agradeció cada gesto virtual y la presencia de su familia en este presente tan significativo en su carrera futbolística. “Gracias mi vida” junto a un emoji de corazón rojo, fueron las palabras que Leandro eligió para destacar todo el cariño que le tiene a su esposa. En paralelo, en cuestión de minutos la caja de comentarios se llenó de mensajes por parte de sus seguidores y fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para felicitarlo y expresarle su afecto.

Leandro Paredes junto a Camila Galante | Instagram

De esta manera, en plena cita mundialista, Leandro Paredes celebró sus 32 años rodeado del cariño y del amor de su esposa, Camila Galante, y de sus tres hijos. La familia se muestra muy unida en diferentes momentos de su vida, mostrando la solidez de su matrimonio. Como era de esperarse, este nuevo desafío mundial no iba a ser la excepción y, a pesar de que el tiempo para verse es tirano, el clan aprovecha cada instante para compartir momentos únicos.