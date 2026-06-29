¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de junio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de junio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día con mucha energía, pero algo desordenada. Podés sentirte con el cuerpo acelerado o con dificultad para bajar un cambio. Clave: no sobre exigirte y cuidar la cabeza con pausas reales.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cuerpo pide estabilidad. Posibles molestias digestivas si te salteás comidas o comés apurado. Buen día para volver a rutinas simples: comer bien y dormir mejor.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Mente muy activa, incluso de más. Eso puede traducirse en cansancio nervioso o dificultad para concentrarte. Te va a hacer bien bajar el estímulo y desconectar pantallas un rato.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad física y emocional bastante conectadas. Podés sentirte más agotado de lo habitual si acumulás estrés. Ideal para cuidar el descanso y evitar sobrecargas emocionales.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Buen nivel de vitalidad, pero tendencia a excederte sin darte cuenta. Ojo con el esfuerzo físico o con hacer “de más”. El cuerpo te puede pedir pausa a la tarde.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día de atención al detalle corporal: pequeñas molestias que no son graves pero sí molestas (tensión, cuello, espalda). Estiramientos o movimiento suave te ayudan mucho.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Energía bastante pareja, aunque con tendencia a desajustes por estrés social o decisiones postergadas. El equilibrio te lo da ordenar horarios y descansar bien.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad interna alta. Podés somatizar emociones, sobre todo en el abdomen o el sistema nervioso. Sirve canalizar con actividad física o bajar la tensión mental.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Buen estado general, pero con exceso de energía que puede volverse dispersión. Cuidado con golpes menores o movimientos bruscos por apuro. Necesitás foco.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Sensación de cansancio acumulado. El cuerpo pide descanso real, no solo seguir funcionando. Buen día para aflojar exigencias y priorizar recuperación.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Energía irregular: momentos de mucho impulso y otros de bajón. Podés sentir tensión en piernas o circulación. Movimiento suave ayuda a estabilizar.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día de sensibilidad alta. Podés sentirte más cansado o “liviano” físicamente. Importante hidratarte bien, dormir suficiente y evitar entornos muy cargados.