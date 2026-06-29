Qué se sabe de la muerte de Ernestina Pais, según la reconstrucción judicial

La muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción en todo el ambiente de la farándula, el espectáculo y el periodismo. La conductora falleció este viernes 26 de junio en un accidente ferroviario en San Isidro, cuando intentaba cruzar con las barreras bajas el paso a nivel del cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde una formación del Tren de la Costa impactó el lateral izquierdo del vehículo que conducía la periodista. Ante esto, se llevó a cabo una investigación judicial a cargo de Paula Hertrig, la fiscal de la UFI descentralizada de Martínez que busca determinar las causas del choque.

La justicia está reconstruyendo el momento de la muerte de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais derivó en una investigación de oficio por parte de la Justicia para determinar con precisión las causas del siniestro ferroviario. De acuerdo con los peritajes realizados en el lugar, la principal hipótesis apunta a que la conductora habría intentado cruzar el paso a nivel con las barreras bajas, lo que habría provocado el impacto con la formación.

Ernestina Pais | Instagram

Según trascendió, el choque fue de tal magnitud que los investigadores describieron una escena de extrema gravedad. A raíz de la violencia del impacto, el vehículo quedó severamente dañado y el cuerpo de la víctima sufrió lesiones críticas, lo que incluso dificultó las tareas iniciales de identificación. En esta línea, descartaron que haya elementos que direccionen a la Justicia a pensar sobre un suicido, pero dejaron en claro que nada está descartado y que “la causa está en plena investigación”.

Para ello, las autoridades que están llevando adelante el caso pidieron una serie de medidas preliminares para reconstruir el hecho. En primer lugar, le realizaron la autopsia la cual el informe indicó que Pais murió a causa de un fuerte traumatismo en la cabeza, junto con otras lesiones severas, entre ellas un daño en el hígado y una contusión en el bazo, una lesión habitual en accidentes de tránsito provocada por golpes importantes en la zona abdominal.

No obstante, durante el procedimiento forense también se realizaron estudios toxicológicos mediante muestras de sangre y orina con el objetivo de determinar si la comunicadora había consumido alcohol o alguna otra sustancia. La investigación fue clasificada como “averiguación de causales de muerte”, mientras que avanzan los peritajes sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, en las que se observa con claridad cómo ocurrió el choque.

En paralelo, Hertrig también pidió el estudio planimétrico del lugar, mientras que los testigos que participaron en la reconstrucción señalaron que, al momento del hecho, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa se encontraban en correcto funcionamiento.

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La investigación al auto de Ernestina Pais y los detalles del accidente

Uno de los puntos centrales de la investigación judicial es el vehículo de Ernestina Pais, que fue trasladado al playón de la Comisaría 2° de San Isidro para ser sometido a distintas pericias accidentológicas y técnicas. Allí, personal de la Policía Bonaerense trabaja en su análisis con el objetivo de determinar su funcionamiento y evaluar si pudo existir alguna posible falla en el sistema de frenos, lo cual forma parte de una segunda línea de investigación.

Por su parte, una de las informaciones que trascendió fue el momento en el que el personal policial de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5ta llegó a la escena el accidente y se topó con el cuerpo. De acuerdo con los especialistas que intervinieron en ese momento, les resultó difícil identificarla ya que su rostro presentaba heridas letales. Tampoco hallaron documentos que permitieran identificarla, aunque a partir de la patente del Honda City negro, se confirmó que la titularidad del auto era de ella. Al dirigirse al domicilio de la presentadora de 54 años, constataron que no se encontraba en su hogar, por lo que, al llamar a su celular, los efectivos advirtieron que la víctima era Ernestina lo que permitió confirmar su identidad en el lugar del hecho.

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Cabe destacar que la Justicia también ordenó el peritaje del iPhone de Ernestina Pais para determinar si, al cruzar el paso a nivel ese viernes 26 a las 19:24 horas, la periodista lo estaba utilizando. El análisis será realizado en un laboratorio de la Procuración bonaerense, aunque los técnicos esperan poder acceder al dispositivo mediante su clave, ya que estos teléfonos suelen resguardar la información de forma cifrada. Debido a la penumbra de la noche y a los vidrios polarizados del vehículo, no fue posible determinar con claridad estos datos a partir de las cámaras de seguridad.

Por el momento, todo el hecho permanece bajo investigación judicial, sin hipótesis concluyentes en el expediente. Las pericias deberán determinar si se trató de una posible negligencia vinculada al uso del teléfono celular, una eventual falla mecánica en el sistema de frenos, negligencia a la hora de maniobrar con las barreras bajas o, incluso, otras circunstancias que no se descartan en esta etapa, como la posibilidad de un suicidio.