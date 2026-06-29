Qué es de la vida de Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais que estuvo preso por robo

Entre las conductoras más reconocidas de la televisión argentina, Federica Pais cuenta con una extensa trayectoria que la llevó a ser protagonista de programas de actualidad, cultura y espectáculos. Sin embargo, durante las últimas semanas de junio del 2026, se volvió centro de atención por el fallecimiento de su hermana, Ernestina Pais.

Pero, tiempo atrás, la historia de vida de Federica fue centro de polémica en diversas ocasiones, sobre todo cuando se dio a conocer que su hijo, Dante Casermeiro, fue condenado a prisión por robo. Lejos de los medios de comunicación, el joven se mantiene en hermetismo y la propia conductora apunta por el silencio alrededor de su actualidad.

Federica Pais, Dante Casermeiro

¿Quién es Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais?

Federica Pais y el publicista Damián Casermeiro mantuvieron una historia de amor que dejó como fruto de esa relación a su hijo, Dante Casermeiro. Desde su infancia, nació y se crió junto a su madre, en una casa ubicada en una zona residencial exclusiva de La Lucila, partido de Vicente López. Según algunos medios de comunicación, los residentes del barrio lo recordaban en su infancia y adolescencia temprana como un joven educado que solía caminar por la zona junto a su hermano al regresar de la escuela. Sin embargo, la propia conductora destacó que fueron algunas de sus amistades que formó en su adolescencia lo que lo llevaron a ser uno de los personajes que más polémicas y debates generó en los medios de comunicación.

Federia Pais no aprobaba relaciones de amistad de su hijo, que consideraba "mala influencia", aunque la rebeldía juvenil hizo que muchas de ellas se fortalecieran aún más. Esta actitud siguió creciendo con el paso del tiempo, y llegó hasta que ambos fueran juzgados y condenados a tres años de prisión.

Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais

Causa por robo y prisión por tres años: la polémica situación judicial de Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais

En febrero de 2019, Dante Casermeiro y su amigo, y cómplice, Octavio Laje fueron detenidos tras cometer asaltos armados en moto, lo que derivó en una condena penal a finales de ese mismo año. El sábado 16, ingresaron armados a una casa de camping y pesca en la localidad de Munro, donde amenazaron al dueño y robaron 20 navajas antes de huir. Al día siguiente, el domingo 17 de febrero, interceptaron a una joven en la vía pública en Olivos, pero la policía fue alertada y lograron detenerlos en una esquina del barrio.

En diciembre de 2019, tanto Laje como Casermeiro reconocieron formalmente su culpabilidad, y fueron condenados por "robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa". Casermeiro recibió tres años de prisión en suspenso, mientras que Laje a otros tres, pero de cumplimiento efectivo. El hijo de Feberica ya había recibido la excarcelación en abril de 2019 bajo una fianza de 150.000 pesos, por lo que no regresó a la cárcel.

Este hecho generó un gran debate entre los seguidores de la conductora y los fanáticos de la televisión argentina. Pais decidió no mantenerse callada ante el suceso, y quebró en llanto tras la detención de su hijo. “No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde por la barbaridad mediática que se desató a partir de esto. Yo solo pido piedad. Hay cosas que han trascendido y no son”, se quebró en el vivo de su programa radial, en aquel 2019. Tras el suceso, se mantuvo el silencio y resguardo la intimidad de su hijo, hasta la actualidad.

Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais

La actualidad de Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais

El arresto de Dante Casermeiro lo puso en la mirada mediática, y su familia comenzó a dar a conocer ciertos aspectos que habían buscado guardar en la intimidad. Federica Pais admitió que el joven había manifestado serios problemas de salud mental tiempo antes del delito, sufriendo situaciones de inestabilidad emocional profunda. Además, su entorno familiar directo confirmó que atravesaba un severo cuadro de consumo problemático de estupefacientes, situación que desencadenó el deterioro de su conducta social y escolar.

Es por eso que, a más de tres años de la condena, tanto Dante como su familia mantuvieron el perfil del joven alejado del plano mediático y estrictamente privado. Sin redes sociales, ni protagonizar ninguna postal junto a su mamá, Dante se resguarda en el hermetismo, y genera curiosidad en los seguidores de la conductora. La propia Federica Pais optó por resguardar por completo su intimidad tras el gran impacto que generó su caso en la opinión pública, hasta el fallecimiento de su hermana, el viernes 26 de junio del 2026. La muerte de Ernestina Pais, a causa de un choque contra el Tren de la Costa, volvió a poner el foco de atención a la familia, y en la historia de cada uno de los integrantes.

A.E